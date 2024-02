Lamine Yamal reactiva a Raphinha en el Barcelona como Vítor Roque hizo con Lewandowski

"Ahora estamos en un buen momento y hay que creer", aseguró Xavi después de derrotar al Getafe. El técnico ha ido ganando jugadores para este tramo del curso y la competencia parece que ha hecho espabilar a algunos futbolistas que parecían haber entrado en un estado de hibernación.

Por ejemplo Raphinha, titular indiscutible la mayor parte de la temporada hasta que se lesionó. En las últimas actuaciones antes de "caer" empezaba a desesperar a la afición barcelonista y en el tiempo que ha estado parado ha visto cómo Lamine Yamal le adelantaba sin complejos. El joven de 16 años se ha hecho fuerte, aprovechó su oportunidad, y la respuesta de Raphinha fue la actuación contra el Getafe en el primer partido en el que fue titular desde que está sano (en los otros dos salió desde el banquillo). Marcó un gol y dio una asistencia. Eso sí, tuvo oportunidad de hacer todavía mucho más daño, pero en la parte final del campo cometió algunos errores importantes.

"Competir con Lamine es un honor"

"Tener a Lamine compitiendo conmigo es un privilegio porque va a ser un jugador de alto nivel, de los mejores. Es un honor y esto nos hace mejorar, tanto a mí como a él, me hace querer dar más como jugador y seguro que Lamine piensa lo mismo. Esta competencia en un equipo como el Barça es buena", afirmó el brasileño, que al menos se lo pone difícil al técnico para elegir el próximo día quién ocupa la derecha. "Los dos van a ser importantes", dijo Xavi. Lamine Yamal venía de ocho titularidades seguidas.

Las dudas con Lewandowski

También se ha visto en el último mes una versión muy mejorada de Lewandowski. Es posiblemente el único futbolista de la plantilla con caché de superestrella (quizá también Ter Stegen y pocos más), pero su papel de indiscutible se vio en entredicho este curso. Xavi llegó a sustituirlo en tres partidos seguidos de Liga, Las Palmas, Betis y Villarreal, los dos primeros con el marcador en empate y el equipo necesitado de gol. También fue fichado Vítor Roque en el mercado de invierno y marcó algún gol decisivo como el de Osasuna, lo que ha dado paso al resurgir de Lewandowski, casualidad o no. El preparador azulgrana explicó que había hablado mucho con el polaco y habían hecho algunos cambios que han funcionado, como que no abandone tanto el área. Contra el Getafe no marcó, pero disputó un buen partido. En las tres jornadas de Liga anteriores había conseguido cuatro goles.

"Estamos a tiempo"

En los tres meses que quedan de competición Xavi tendrá que tomar muchas decisiones importantes, algo que seguro que estaba deseando después de estar gran parte de la temporada jugando con lo puesto por las lesiones, y con un banquillo lleno de chavales. Algunos como Cubarsí, fantástico el pasado sábado, han llegado para quedarse y ya es uno más en la pelea por los puestos de central. En el Barça todo pasa por superar al Nápoles en la vuelta de octavos, porque una derrota continental, además en casa, sería un golpe del que el equipo difícilmente podría levantarse. "Estamos a tiempo en la Liga y en la Champions", anima a los suyos el entrenador. Tienen un calendario muy complicado, sobre todo lejos de casa. Antes del Nápoles visitan el próximo domingo al Athletic Club (que, eso sí, llegará después de la batalla de Copa contra el Atlético) y reciben al Mallorca, para dar paso a unas diez últimas jornadas, a la Liga de Luis Aragonés (era cuando el "Sabio" decía que se decidía el título), contra Atlético (fuera), Las Palmas (casa), Cádiz (f), Real Madrid (f), Valencia (c), Girona (f), Real Sociedad (c), Almería (f), Rayo (c) y Sevilla (f). Y el margen de error es mínimo o inexistente.