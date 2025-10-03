Lamine Yamal se vuelve a lesionar y las redes no dejan lugar a dudas

Está siendo una semana movida para Lamine Yamal, que no ha dejado de estar en el foco en los últimos días. Primero por su reaparición frente al PSG. Después, por el tira y afloja entra Hansi Flick y Luis De la Fuente, el seleccionador español, al respecto de la conveniencia o no de que sea incluido en la lista de 'La Roja' para la semana que viene.

Y ahora, el Barcelona asegura que las molestias en el pubis de su joven extremo han reaparecido, por lo que va a ser baja este fin de semana contra el Sevilla. El club catalán afirma que Yamal estará fuera de los terrenos de juegos hasta tres semanas, por lo que se perdería el parón de selecciones.

Eso es precisamente lo que ha despertado la suspicacia de numerosos aficionados de la Selección, que a través de las redes sociales han dejado clara su postura. Piensan que todo esto es una artimaña del Barça para que su jugador no tenga que ir con el combinado nacional en esta ventana de selecciones y pueda estar fresco cuando regrese la completición de clubes.

Frases como "mentira" o "quiere escaquearse" son una constante entre los internautas ante el anuncio del club. Con los tiempos que maneja el Barça en su comunicado, Lamine Yamal estaría de vuelta justo para el Clásico del próximo día 26 de octubre frente al Real Madrid.