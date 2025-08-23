Lewandowski recibe el alta médica y De Jong no viaja a Valencia

El delantero Robert Lewandowski, con el alta médica, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este sábado (21:30 CET) al Levante en el Ciutat de Valencia, donde el centrocampista Frenkie de Jong, con permiso del club, no estará a disposición del técnico, Hansi Flick.

El técnico alemán podrá contar con el atacante polaco, que se perdió el Trofeo Joan Gamper y la primera jornada liguera frente al Mallorca (0-3) por unas molestias en el bíceps femoral del muslo derecho.

En cambio, no podrá alinear a Frenkie De Jong, que esta semana ha sido padre por segunda vez y se ha ejercitado a menor ritmo que sus compañeros.

Tampoco han entrado en la convocatoria el lateral Gerard Martín, el portero Wojciech Szczesny y el delantero Roony Bardghji, que todavía no están inscritos en LaLiga.

A estas bajas se suman las ausencias del carrilero Héctor Fort y el mediocentro Oriol Romeu, que están negociando su salida del club.

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar a Valencia

Iñaki Peña, Joan Garcia, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents, Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Dro, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández.