Lewandowski recibe el alta médica y De Jong no viaja a Valencia

El técnico alemán podrá contar con el atacante polaco, que se perdió el Trofeo Joan Gamper y la primera jornada liguera

Robert Lewandowski during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against Levante UD at Ciudad Esportiva Joan Gamper on August 22, 2025 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. AFP7 22/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Entrenamiento del FC BarcelonaAFP7 vía Europa PressEuropa Press
El delantero Robert Lewandowski, con el alta médica, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este sábado (21:30 CET) al Levante en el Ciutat de Valencia, donde el centrocampista Frenkie de Jong, con permiso del club, no estará a disposición del técnico, Hansi Flick.

El técnico alemán podrá contar con el atacante polaco, que se perdió el Trofeo Joan Gamper y la primera jornada liguera frente al Mallorca (0-3) por unas molestias en el bíceps femoral del muslo derecho.

En cambio, no podrá alinear a Frenkie De Jong, que esta semana ha sido padre por segunda vez y se ha ejercitado a menor ritmo que sus compañeros.

Tampoco han entrado en la convocatoria el lateral Gerard Martín, el portero Wojciech Szczesny y el delantero Roony Bardghji, que todavía no están inscritos en LaLiga.

A estas bajas se suman las ausencias del carrilero Héctor Fort y el mediocentro Oriol Romeu, que están negociando su salida del club.

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar a Valencia

Iñaki Peña, Joan Garcia, Kochen, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrents, Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Dro, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández.

