La lista de convocados del Barcelona para Newcastle: sin Lamine Yamal y con De Jong

El Barcelona se estrenará en la Champions 2025/26 sin una de sus estrellas. Lamine Yamal, como estaba cantado, se ha quedado fuera del duelo que enfrenta mañana a los azulgrana con el Newcastle, uno de los más complicados, en teoría, que el equipo español tiene en la Fase Liga, que le medirá con París-Saint Germain, Frankfurt, Olympiakos y Copenhague, en casa; y, aparte del Newcastle, con el Chelsea, Brujas y Slavia de Praga, como visitante.

Lamine llegó lesionado de los partidos internacionales. Tiene problemas en el pubis, una zona delicada porque el dolor puede ir y venir por días. Flick mostró su enfado con el seleccionador español, Luis de la Fuente, por hacerlo jugar como titular tanto contra Bulgaria (79 minutos) como contra Turquía (73 minutos). “Esto no es cuidar a los jugadores”, protestó el entrenador alemán.

La estrella adolescente del Barça ya se perdió el encuentro contra el Valencia, el pasado domingo, duelo en el que el campeón de Liga se exhibió con una goleada (6-0). No hay fecha de regreso fijada y es posible que este no sea el último encuentro que se pierda el extremo.

Por contra, uno de los titulares habituales se une al grupo: Frenkie de Jong. El neerlandés abandonó la concentración de Países Bajos por una lesión en el músculo obturador de la pierna derecha, por la zona de la cadera. Tampoco jugó contra el Valencia. Su lugar lo ocupó Marc Casadó, que fue uno de los futbolistas más destacados del encuentro, por la claridad para sacar el balón cuando el equipo de Corberán apretaba arriba.

Esta es la lista completa de convocados: Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Fermín, M. Casado, Gerard Martin, Olmo, De Jong, Bernal, Koundé, Eric, Szczesny, Jofre, Roony, A. Fernandez and Kochen.

El Barcelona tiene el foco puesto en la Champions, después de la gran actuación que tuvo la temporada pasada. Y eso que no empezó bien: con una derrota en Mónaco en un encuentro marcado por la pronta expulsión de Eric García tras un error de Ter Stegen. Pero enderezó el rumbo, quedó segundo en la Fase Liga y llegó hasta las semifinales, superado por el Inter de Milán en la prórroga en una eliminatoria loca.