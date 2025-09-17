Liverpool - Atlético de Madrid, hoy: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League 2025-26

El Atlético de Madrid inicia su andadura en la Champions League en territorio hostil. Lo hace en Anfield, escenario que respira historia y que verá a los rojiblancos enfrentarse a un Liverpool lanzado en el arranque de la Premier League. El conjunto de Simeone llega con numerosas bajas, pero con el recuerdo fresco de anteriores gestas europeas frente a los ingleses, en una rivalidad que siempre ha dejado noches intensas y marcadas por el equilibrio.

Liverpool con una deuda pendiente del año pasado

El Liverpool vuelve a la Champions League con la espina clavada de la pasada temporada. Los de Anfield dominaron la nueva fase de liguilla con siete victorias y solo una derrota, lo que los colocó como líderes, pero cayeron en los octavos de final frente al PSG, quienes se llevaron el título de campeón. Aquella eliminación dejó la sensación de que al equipo le faltó dar un paso más en Europa, pese a su dominio en la Premier y a la capacidad para imponerse con autoridad en la mayoría de encuentros internacionales.

Ahora, bajo la dirección de Arne Slot, los 'reds' han arrancado la Premier con pleno de victorias y lideran el campeonato inglés con solvencia. A ello se suma una inversión récord en fichajes, con Alexander Isak como gran refuerzo, que eleva las expectativas de un club acostumbrado a noches épicas en Europa. El reto es confirmar en esta edición que el Liverpool no solo puede brillar en la fase inicial, sino también resistir y conquistar cuando llegan los duelos decisivos.

Atlético con bajas sensibles para el estreno europeo

El Atleti aterriza en Anfield condicionado por las bajas. Simeone no puede contar con Julián Álvarez, Giménez, Almada, Cardoso ni Baena, todos fuera por lesión, lo que obliga a un plantel más corto en una de las salidas más exigentes de la fase de grupos. Aun así, en la lista destacan referentes como Oblak, Koke, Griezmann y la presencia de Sorloth en ataque, además de la presencia de jóvenes como Marc Pubill o Taufik, que ganan protagonismo en un contexto de emergencia.

El triunfo frente al Villarreal en LaLiga ha dado aire al conjunto rojiblanco tras un inicio irregular. Con cinco puntos en cuatro jornadas, el Atlético busca que la victoria en el Metropolitano sea el punto de partida para recuperar confianza y competitividad. Anfield es un escenario que trae recuerdos imborrables como la clasificación en 2020 con Llorente y Morata como héroes, y Simeone espera que, pese a las ausencias, su equipo vuelva a exhibir esa capacidad de resistencia que lo ha caracterizado en Europa.

Horario y dónde ver online TV el Liverpool - Atlético de Madrid, Champions League

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26, se disputará hoy 17 de septiembre a las 21:00 horas en Anfield, Liverpool.

En España, el encuentro podrá verse en directo a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+). LARAZÓN.es ofrecerá además la cobertura completa del partido con minuto a minuto, estadísticas y reacciones desde Anfield.