La mano de Balde, el penalti contra el Barcelona muy protestado, que da más ventaja al Levante

El Ciutat de València fue testigo de una primera parte intensa,entre el Levante y el Barcelona marcada por el empuje y los goles del Levante, la falta de oportunidades del Barcelona pese a su dominio, sobre todo, por una acción polémica justo antes del descanso que encendió al estadio: la mano de Alejandro Balde en un disparo de Morales que terminó siendo revisada en el VAR.

El choque arrancó con el guion previsto: el Barça intentando adueñarse del balón desde el inicio y el Levante buscando contragolpes rápidos para sorprender. Los de Hansi Flick tejían posesiones largas, pero sin profundidad. El dominio era estéril y no tardó en llegar el primer susto para los azulgranas. Morales marcó en el minuto 8, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego claro. Fue un aviso de lo que se avecinaba.

La respuesta del Barcelona llegó con Rashford, que debutaba como titular en Liga. El inglés probó al meta rival con un derechazo desde línea de fondo, seguido por intentos de Lamine Yamal y Raphinha desde fuera del área. Pero entre la defensa granota y el guardameta, las ocasiones se fueron apagando.

El gol del Levante

Y entonces, golpeó el Levante. En el minuto 15, un gran cambio de banda de Manu Sánchez acabó en los pies de Toljan, que asistió a Iván Romero. El delantero, tras un amago impecable, definió con un disparo cruzado para poner el 1-0. El Ciutat estallaba y el vigente campeón veía cómo se le complicaba la tarde.

El tanto obligó al Barça a reaccionar. Pedri trató de tomar las riendas con disparos desde la frontal, Ferran Torres estrelló un balón al larguero tras un pase filtrado y Raphinha rozó el empate de cabeza. Sin embargo, la zaga levantinista, liderada por un Dela muy sólido, aguantó con firmeza. El central se multiplicó para despejar balones y ganar duelos clave, reforzando la sensación de un Levante serio y bien plantado.

Y penalti

La primera parte avanzaba entre un Barcelona cada vez más volcado y un Levante que aprovechaba cada contra.

Y justo cuando parecía que el descanso llegaría con el 1-0, llegó la jugada que lo cambió todo. En el minuto 45+5, Morales sacó un disparo dentro del área que impactó en la mano de Balde. Los jugadores granotas reclamaron penalti con insistencia y Hernández Hernández señaló el punto fatídico de inmediato. El Ciutat explotó, mientras los culés protestaban airadamente.

La tensión se disparó cuando el colegiado fue llamado por el VAR a revisar la acción en el monitor. Con la grada rugiendo y los jugadores rodeando al árbitro, se pitó la pena máxima. Marcó Morales y el Barcelona necesita ahora remontar dos goles.