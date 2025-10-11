Mbappé abandona la concentración francesa y regresa a Madrid

Kylian Mbappé vivió una noche de contrastes en el Parque de los Príncipes durante el partido clasificatorio entre Francia y Azerbaiyán rumbo al Mundial 2026. El atacante del Real Madrid fue el líder absoluto del conjunto galo: abrió el marcador al filo del descanso con una espectacular jugada individual, arrancando cerca del medio campo, sorteando hasta cinco rivales y definiendo con potencia al palo largo.

Ese tanto no solo desbloqueó a una Francia atascada frente al muro defensivo azerí, sino que también le permitió sumar su décima anotación consecutiva entre club y selección, y quedar a solo 4 tantos de la punta del registro histórico del combinado nacional, con 53 goles en 93 apariciones oficiales.

Tras el descanso, Mbappé mantuvo su impacto. En el minuto 69, asistió a Adrien Rabiot tras una jugada colectiva, quien remató de cabeza y amplió la ventaja a 2-0. Francia sentenció el duelo con un gol de volea de Florian Thauvin, quien sustituyó a Mbappé en el 82, pero lo que marcó el cierre del partido fue la imagen del capitán francés solicitando el cambio y retirándose cojeando por persistentes molestias en el tobillo derecho tras recibir un golpe.

France Azerbaijan WCup Soccer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La dolencia que forzó su salida no es nueva. Mbappé arrastra problemas en el tobillo desde el 4 de octubre, cuando sufrió un ligero esguince enfrentándose al Villarreal en LaLiga, siendo sustituido en el minuto 83 y sometido a una evaluación médica que recomendó precaución. Pese a eso, el delantero quiso estar con Francia y cumplió entrenando en solitario durante la semana, excepto la última sesión previa al partido, donde trabajó con normalidad. Así lo reconoció su seleccionador: "Tenía el tobillo sensible. Recibió otro golpe en el mismo tobillo donde se lesionó", explicó Didier Deschamps en rueda de prensa. "El dolor disminuye cuando descansa. No es ideal para él, pero es más una molestia que una lesión grave. Prefirió salir, el dolor era bastante importante".

Mbappé es baja contra Islandia

La decisión de abandonar la concentración responde a la recomendación médica y al deseo tanto del jugador como del cuerpo técnico de evitar riesgos innecesarios. Kylian ya está de regreso en Madrid para someterse a nuevas pruebas y su presencia en el próximo compromiso de Francia frente a Islandia queda totalmente descartada, un golpe duro para la selección gala que pierde a su capitán de cara a la cuarta jornada de clasificación, en un momento crucial para asegurar el boleto a la cita mundialista.

El delantero merengue, quien siempre mostró su compromiso competitivo, aportó hasta el final antes de priorizar la recuperación médica. En este contexto, el Real Madrid y la selección francesa permanecen atentos a los próximos informes médicos y la evolución del jugador en los siguientes días.