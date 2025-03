Mbappé y el espejo de LeBron James

El día que LeBron James se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA, Kylian Mbappé publicó en sus redes sociales un rotundo mensaje: «The greatest», «El más grande». La estrella de los Lakers es un referente para el delantero del Real Madrid dentro y fuera de la cancha. La vertiente empresarial del francés tiene a LeBron como punto de referencia. Un equipo de fútbol de Segunda, el SM Caen, una empresa alemana de equipos electrónicos, una firma emergente de cromos virtuales y un equipo de vela son algunos de los negocios emprendidos por el futbolista que le ayudan a fomentar una imagen de marca joven y audaz.

Según «Forbes», LeBron cuenta con una fortuna superior a los mil millones de euros entre salario, derechos de imagen e inversiones, lo que le permitió ser el primer jugador de la NBA en activo en ingresar en la selecta categoría de los milmillonarios.

Asesorado por su madre Fayza Lamari y la abogada especialista en derechos de imagen Delphine Verheyden, el astro del Real Madrid podría ir por la misma senda, aunque siguiendo sus principios. Porque el Mbappé hombre de negocios responde a una lógica semejante a la del Mbappé hombre anuncio: la de seleccionar cuidadosamente las marcas a las que representa.

Si el delantero provocó una crisis en la selección francesa en 2022 por negarse a participar en sesiones publicitarias colectivas sobre marcas de apuestas en línea y de comida rápida –dos actividades a las que acusa de «destruir» a la juventud–, sus inversiones siguen una lógica parecida.

Como a la hora de prestar su rostro a ciertas empresas, Mbappé tiene «la voluntad de controlar todo el proceso» y selecciona los proyectos no sólo por su retorno financiero, según Vincent Chaudel, experto francés en marketing deportivo.

En los últimos años, invirtió en la empresa de cromos digitales Sorare, una firma emergente francesa que permite usar monedas virtuales, lo que le conecta y asocia con un público joven y dinámico.

También dentro del área de la tecnología, pero más tangible, Mbappé adquirió más del diez por ciento de la empresa de sistema de sonido y audiovisuales Loewe (que no hay que confundir con la marca de moda), que le vincula con la música y con la precisión alemana.

La participación mayoritaria en el Caen, equipo de la Segunda División francesa por el que Mbappé estuvo cerca de fichar cuando era adolescente, le sirve para mantener un pie en el mundo del deporte profesional. Aunque esa apuesta a nivel deportivo de momento sea bastante discutible. El equipo es colista de la categoría y tiene poco menos que imposible evitar el descenso.

Con esta diversificación, Mbappé trata de labrarse la imagen de un futbolista audaz, abierto a las nuevas tecnologías y a las evoluciones del deporte.

Su portfolio de actividades no se queda en esas participaciones. Hace dos años, lanzó su propia sociedad de producción y distribución, Zebra Valley, que trabaja con el deporte, los videojuegos y la música.

Oficialmente, se desconoce el montante que ha invertido en cada una de sus aventuras empresariales, aunque el capitán de la selección francesa tiene «más interés por la imagen que le aporta entrar en esas firmas que el retorno financiero en sí», según Vincent Chaudel.

El atacante nacido en Bondy ha tenido oportunidad de formar una hucha. Gracias a su última renovación con el PSG en 2022, tasada en 72 millones de euros brutos al año, el jugador ingresó en la tabla de los deportistas mejor pagados del planeta. Su llegada al Real Madrid en 2024 supuso una caída en sus ingresos anuales como futbolista, que han sido compensados, sin embargo, por un aumento de sus derechos de imagen y por la potencia de la marca Real Madrid.

La última inversión de su empresa «Coalition Capital» es en el France SailGP Team. Además, la asociación «Inspired by KM» (IBKM) de Mbappé se convertirá en el socio benéfico oficial del equipo francés, ampliando así el alcance global de la fundación e inspirando a jóvenes a través del poder del deporte. El futbolista explicó que «estamos emocionados de embarcarnos en esta nueva aventura con el France SailGP Team, junto a Accor y otros inversores. También me enorgullece que IBKM tenga la oportunidad de involucrar a más jóvenes en todo el mundo gracias a esta colaboración». «A través de Inspired by KM, quiero llegar a los jóvenes de todo el mundo y darles la fuerza para creer en sus sueños. Con nuestro programa We Care for All, brindamos apoyo concreto y esperanza a quienes más lo necesitan. Juntos, estamos construyendo un futuro en el que cada joven pueda escribir su propia historia y alcanzar la excelencia».