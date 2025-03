La UEFA investiga a varios jugadores del Real Madrid por acusaciones de "conducta indecente" tras eliminar al Atlético

La UEFA ha abierto una investigación por posible violación del Reglamento Disciplinario a los jugadores del Real Madrid Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos y Vinicius Junior en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid.

Según informa el organismo continental, se ha designado un inspector de ética y disciplina "para investigar las acusaciones de conducta indecente" por parte de estos cuatro jugadores en el encuentro disputado en el Metropolitano el pasado 12 de marzo.

El caso se centra en la celebración de los jugadores del Real Madrid en uno de los fondos del estadio tras eliminar al Atlético de Madrid después de imponerse en la tanda de penaltis, en la que tuvieron gestos también que podrían haber ido dirigidos a aficionados locales, algunos de los cuales también lanzaron objetos y botellas a los futbolistas.

El instructor es el encargado ahora de abrir un periodo de información de lo acaecido en el que el Real Madrid deberá presentar alegaciones para evitar hipotéticas sanciones.

Por otra parte, Xabi Alonso, técnico español del Bayer Leverkusen, no quiso pronunciarse sobre su futuro -contra las expectativas que apuntaban a que diría algo después de la pausa de selecciones- y señaló que está de momento concentrado en la temporada, lo mismo que todos sus jugadores. "Ha sido una buena pausa, pero no hay nada más. Estamos todos concentrados en la temporada y en los partidos que vienen, y no queremos dejarnos distraer por otras cosas", dijo en conferencia de prensa.

Al ser preguntado acerca de las razones que lo movieron en la temporada pasada a anunciar prematuramente su continuidad en el equipo de las aspirinas, y los motivos por lo que no hacía ningún anuncio ahora, dijo que "la situación es diferente". "La situación es diferente, en la temporada pasada había algo que decidir. Ahora no hay nada que decidir", dijo el entrenador donostiarra.

En la temporada pasada el nombre de Xabi Alonso había sonado insistentemente para los banquillos del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Liverpool cuando era líder de la Bundesliga. Entonces, anunció su continuidad en el Leverkusen. Xabi Alonso tiene contrato con el Leverkusen hasta el 20 de junio de 2026.

El Leverkusen, vigente campeón alemán, es actualmente segundo en la Bundesliga, seis puntos por detrás del Bayern Múnich.