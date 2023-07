Mbappé habla por fin y la lía en el PSG

Está Kylian Mbappé de vacaciones en Camerún, intentando mantenerse al margen de todo lo que ha liado. No ha hablado hasta ahora que ha concedido una entrevista a France Football, publicación que le ha elegido el mejor futbolista francés de la temporada: "De lo único que me arrepiento es del Mundial. Estoy convencido de que volveremos a ganarlo", asegura cuando le preguntan en que ha fallado o de que se arrepiente. Metió dos goles en la final, pero acabó perdiendo en los penaltis frente a la Argentina de Messi.

Según sus palabras no está siendo valorado del todo, pese a sus actuaciones ynúmeros.: "¿La gente banaliza mis actuaciones? Sí, pero al mismo tiempo no les culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve en el PSG cada fin de semana o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles. Así que, para la gente, se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que trivialicen mis actuaciones"

Y, aquí llega lo importante, critica a su club: "Jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo divisivo, un club divisivo. Así que, por supuesto, eso atrae a las malas lenguas, pero a mí no me molesta porque sé lo que hago y cómo lo hago".

Según RMC estas palabras de Mbappé, publicadas ahora, pero grabadas del 12 de junio, no han sentado bien en el vestuario del PSG, donde consideran que el francés menosprecia el trabajo de todos: "Seis jugadores, incluidos dos recién llegados, trasladaron esta mañana de sábado estas declaraciones de Mbappé a Nasser Al-Khelaïfi. Uno de los mensajes decía: 'Esto es un insulto al club'", aseguraba la publicación francesa. Tampoco en la cúpula de la entidad entienden por qué dice eso Mbappé ni cómo va ayudar a coser todo lo que se ha roto. Las distancias entre ambas partes cada vez son más grandes y no parece haber interés de nadie en que se acorten.

En la entrevista, Mbappé sigue siendo duro con su club: "No sé lo que le falta al PSG, esa no es realmente una pregunta para mí. Hicimos lo que pudimos y punto. Hay que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo sólo intento hacer mi trabajo lo mejor posible".

Y reconoce que es un futbolista egoísta: "Yo me limito primero a mí mismo. A la gente no le gusta que se diga eso, pero una carrera es egoísta, es tuya, es tu legado. Básicamente, estoy eternamente insatisfecho, así que nunca me impresiona lo que hago. Esa es la primera clave para entenderme a mí mismo, porque cualquier cosa que consigo, me digo que puedo hacerlo otra vez, y mejor"