Argentina-Francia: el polémico penalti que marcó Messi en la final del Mundial de Qatar 2022 (vídeo)

Francia y Argentina disputaban la final del Mundial de Qatar 2022 con una incógnita de salida: ¿quién llevaría el dominio? Son dos selecciones que se han mostrado cómodas sin la posesión a lo largo del campeonato. La respuesta llegó rápido: la Albiceleste. La pelota fue de los suramericanos y el peligro llegaba sobre todo por el lado izquierdo, con las entradas de Di María, la sorpresa en la alineación y al que Messi buscaba constantemente. Y por ahí se generó el penalti con el que Argentina se puso por delante:

¡PENALTI de Dembélé a Di María! #ArgentinaVsFrance



Así fue la acción que generó el 1-0 de Messi, ¿Qué te parece? #MundialRTVE18D



🔴 DIRECTO | https://t.co/Lq2Mlr946w pic.twitter.com/bfDIS4oaDa — Teledeporte (@teledeporte) December 18, 2022

Dembélé fue a intentar quitar el balón a Di María, pero lo hizo con muy poca decisión. El extremo de la Juve se marcha de él con demasiada facilidad y le gana el sitio; el futbolista del Barcelona retrocede, estira la mano y el argentino acaba en el suelo. La clave, en realidad, no está en la mano, está en el pie, ya que hay un tropezón y el zurdo está por delante. Otra cosa es que sea suficiente para señalar pena máxima. Szymon Marciniak, el árbitro polaco, no lo dudó y lo señaló.

Le tocó a Messi volver a afrontar un lanzamiento desde los once metros, suerte que hasta hace no mucho no se le daba muy bien, pero estuvo firme el “10″. Respiró, cerró los ojos para aislarse mentalmente de todo y decidió el tiro con el que desafía al portero, va despacio a chutar a la espera de que el guardameta se mueva. Lloris lo hizo: se fue a su lado derecho y Leo colocó el balón en la red en la otra dirección de forma tranquila.

Cinco penaltis más uno en la tanda

Es el quinto penalti que le señalan a Argentina en este Mundial de Qatar. En el estreno contra Arabia Saudí llegó el primero, que Messi transformó, aunque después el conjunto asiático dio la vuelta al resultado y puso a la Albiceleste contra las cuerdas, sin margen de error. La siguiente pena máxima fue en la tercera jornada de la fase de grupos, contra Polonia, el único que ha fallado el futbolista del PSG: Szczęsny le hizo un paradón. Argentina logró el triunfo pese a ese error y se metió en octavos. En los cuartos llegó otro penalti, el tercero, con el que Messi puso el 0-2 ante Países Bajos. Remontaron los europeos y se llegó a la tanda, en la que Leo también lanzó y acertó. El 1-0 de las semifinales ante Croacia también fue tras una pena máxima, como en la final contra Francia.