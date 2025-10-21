Mendilibar, indignado con el árbitro: "Yo no pinto nada, pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo"

«Lo habéis visto todos. En cuanto nos hemos metido en el partido, nos sacaron, sin hacer nosotros nada mal. Ha habido otro que ha cometido los errores», dijo José Luis Mendilibar en relación al árbitro del Barcelona - Olympiacos de la Champions, el suizo Urs Schnyder. Puso muy bajo el listón en las jugadas de tarjeta amarilla, para los dos equipos, y terminó expulsando a Hezze por dos amonestaciones por prácticamente nada.

«En la segunda amarilla (a Hezze), el balón lo lleva mi jugador, medio le agarran y ni le roza. Me parece una locura", dijo Mendilibar. La impotencia del entrenador español del equipo griego es que el VAR no puede intervenir en estas acciones, sólo en las que son roja directa, de ahí que la decisión del colegiado de campo se mantuviera sin poder modificarse. "Es increíble que no se pueda ver una jugada tan determinante en el VAR, pero yo no pinto nada. Pintan los que están ahí arriba comiendo y bebiendo", insistió.

La otra jugada polémica fue el penalti pitado a Rashford.

Urs Schnyder no señaló nada, pero desde el VAR le avisaron para que fuera a revisarla. "En el penalti, mi portero se da cuenta que no llega y recoge los brazos para no tocarle", explica Mendilibar. Da la sensación de que es más el delantero el que busca el contacto. En cualquier caso, es una jugada interpretable, si se pita en el campo se mantiene y si no, lo mismo, no para que intervenga el VAR.

La otra vez que se recurrió a la tecnología fue en el gol del Olympiacos.

Hay un primer gol de El Kaabi, pero anulado por fuera de juego. En esa acción, Eric comete penalti, señalado tras ir a la pantalla. El Kaabi marcó la pena máxima, esta vez para que sí subiera al marcador.

"El que vea el resultado y no haya visto el partido dirá que nos han metido un meneo, y no ha sido así. Hemos sido nosotros mismos, hemos jugado como queríamos jugar, sabiendo que al Barça también le gusta esto porque si sale de la presión puede generar peligro. Esta es mi idea y no voy a cambiarla", concluyó Mendilibar.