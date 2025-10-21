El debut que le faltaba a Dro en el Barcelona: titular en la Champions con 17 años ante Olympiacos

“Pedri es mi ídolo”, admite Pedro Fernández, conocido como Dro, de 17 años. Pedri sólo tiene cinco más, pero el canterano del Barcelona está cumpliendo uno de sus sueños: poder jugar al lado del futbolista que le inspira. Ya lo hizo en Liga contra la Real Sociedad y repetirá ahora en lo que será su estreno en Champions, contra el Olympiacos, en la tercera jornada.

Flick tiene varias bajas en el ataque, como Lewandowski, Raphinha y Dani Olmo, y futbolistas que acaban de recuperarse, como Ferran Torres, que de arranque se queda en el banquillo. El entrenador alemán no tiene mucho donde elegir y nunca le ha temblado la mano con los chavales.

El canterano ya hizo la pretemporada con el primer equipo. “Dro ya entrenó con nosotros al final de la temporada pasada. Es un gran jugador y todavía tiene margen de mejora. Enhorabuena a La Masia por el trabajo que están haciendo”, aseguró Flick. En el primer partido, contra el Vissel Kobe, poco después de salir enganchó una pelota al borde del área y no pudo tener mejor estreno, con un gol. “Entré nerviosillo, pero me cayó la primera y para adentro. Muy feliz”, dijo. “Era la primera vez en el mejor club del mundo y estaba muy nervioso, pero hablando con Hansi me calmó un poco, junto con los compañeros”, añadió. También tuvo minutos ante el Seúl y ante el Daegu, y frente al Como en el Trofeo Joan Gamper.

En los partidos oficiales, estuvo en el banquillo contra el Mallorca, el Rayo, el Levante y el Oviedo, pero no participó. También ha tenido algunos problemas musculares que le han llevado a la enfermería y jugó 73 minutos en la victoria del Barça Atlètic contra el Porreres, en Segunda Federación. Contra la Real Sociedad llegó por fin su momento en Liga. Mostró detalles de la calidad que tiene con la pelota, pero todavía se le ve algo frágil físicamente. El partido estaba parejo y Flick lo dejó en el banquillo al descanso. Contra el Sevilla y el Girona no jugó. En este último encuentro, la apuesta del entrenador fue otro chico del filial, Toni Fernández.

Dro, al que llaman así porque lo hacía su hermano desde pequeño, es de madre Filipina. Nació en Galicia, en Nigrán, y creció en la escuela del Val Miñor, donde también se formaron otros futbolistas como Thiago y Rafinha Alcántara. Llegó a La Masia con 14 años y fue dando saltos. En 2023 jugó con el Cadete A, en 2024, con el juvenil, y esta temporada ya está en dinámica del primer equipo.

Es un jugador muy del estilo Barça, un centrocampista ofensivo muy habilidoso y con visión de juego. Con la selección española ha jugado en la sub 15, sub 16 y sub 17.

Ante el Olympiacos, Dro compartirá delantera con Fermín, Lamine Yamal y Rashford, que ocupará la posición de punta, aunque también el chaval podría meterse delante para que el británico parta desde la izquierda.