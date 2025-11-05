El mensaje de Gareth Bale a Xabi Alonso tras la derrota en Anfield: “En el Madrid…”

Otra vez un partido grande y nuevo varapalo. El Real Madrid sucumbió ante el Liverpool y solo una actuación sobresaliente de Thibaut Courtois evitó una goleada sonrojante. El conjunto inglés fue claramente superior e hizo daño constantemente al Madrid, especialmente a balón parado. Tras varios milagros del portero belga, nada pudo hacer ante el cabezazo de Mac Allister y los de Xabi Alonso no pudieron levantarse de ese mazazo.

El conjunto blanco apenas inquietó con una acción de Bellingham y una de Mbappé, una producción muy escasa para un equipo de la entidad del Real Madrid. Vinicius tampoco tuvo su noche y los cambios del tolosarra no inquietaron a los 'reds'. El entrenador no se marchó del todo descontento: "Es un resultado que se ha decidido por detalles, hay formas de perder y esta es muy distinta a la del Metropolitano. La imagen ha sido buena y hay que mejorar cosas para este tipo de partidos. El de hoy era seguramente el más complicado que teníamos en esta fase liga de la Champions".

Sin embargo, muchas voces del mundo del fútbol no coinciden con su visión. Álvaro Benito fue muy franco en Carrusel: "No tengo esa misma sensación, no ha sido igualado. El Liverpool ha sido superior. Y en la segunda parte ha sido evidente, al Real Madrid le ha costado tener ese ritmo alto del equipo de Slot". También ha recibido el mensaje de alguien que sabe bien lo que es jugar contra el Liverpool con el Real Madrid y conoce la historia blanca: Gareth Bale.

El recordatorio de Gareth Bale a Xabi Alonso

El ex jugador galés del Real Madrid trabaja como comentarista en CBS Sports y analizó el partido de Anfield, pero señaló un problema más allá de lo puramente estricto del juego: "Todo el mundo sabe que en el Real Madrid a veces se trata más de gestionar a los jugadores que de solo tácticas". Esto ha sido un clásico en Chamartín en los últimos años y ahora Gareth Bale lo recuerda. Entrenadores muy tácticos como Lopetegui o Benítez no tuvieron éxito.

MADRID.-Un Real Madrid sin carácter cae ante el Liverpool Europa Press

Pese al recordatorio, Gareth Bale confía en papel que puede hacer Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid: "Estoy seguro de que Xabi lo sabe ya que tiene mucha experiencia como jugador y ahora como entrenador". Respecto a su experiencia en los banquillos, el galés dejó otro recado: "No es lo mismo entrenar al Leverkusen que al Real Madrid... tienes que gestionar más egos". Más allá del juego es uno de los principales trabajos que tiene el tolosarra en el Real Madrid.

Duro ataque a Mbappé y Vinicius

Además de reflexionar sobre el entrenador, también lo hizo sobre Mbappé y Vinicius, las dos principales estrellas. Fue incluso más duro: "No hemos visto a Mbappé y a Vinicius hacer magia y meter al Real Madrid en el partido. Ha sido decepcionante que en el último tercio no haya habido esa calidad que esperas de los jugadores del Real Madrid". El partido de ambos fue muy frustrante y el galés pidió un mayor atrevimiento: "Es frustrante, creo que se complican las cosas. A veces necesitas ir y probar al defensa. Son más rápidos que cualquiera sobre ese campo. Solo ellos saben la respuesta. Quizás porque no había nadie en el área esperando a los centros. Quizá necesitas un '9".