Xabi Alonso, tras perder en Anfield: "Esta derrota no es como la del Metropolitano"

«Tenemos que reaccionar bien, igual que hicimos después del Atlético», decía Valverde después de que el Real Madrid sumara la segunda derrota de la temporada. Es la primera en la Champions y llega después de cinco victorias consecutivas. No apareció en Anfield el equipo rotundo del Clásico, estuvo más cómodo en la primera parte que en la segunda y Courtois lo sostuvo hasta donde pudo. Por un momento pareció que en lugar de Liverpool era París y que era la final en la que el Madrid ganó la decimocuarta con nueve paradas de su portero. Hasta ocho hizo el belga a los de Arne Slot, y no pudo detener a Mac Allister, el único que encontró un resquicio entre las dos manoplas de Thibaut, que parecían infranqueables.

Hizo paradas de todos los colores, por eso al final sonreía cuando le saludaban algunos rivales, que seguramente le decían que vaya noche les dio hasta que encontraron en gol. Le sacó tres balones a Szoboszlai, uno de ellos brutal, con una parada en la que se hizo enorme porque era lo único que podía hacer. «Hay que ocupar el espacio, y vi que era un dos contra uno y que Szoboszlai venía solo. Si me quedo en la portería es casi un penalti, imposible de parar. Así que he aprovechado mis dos metros para en vez de hacerme pequeño hacerme grande, sacar los brazos y las piernas, ocupar todo el espacio. No es una parada muy del manual de un portero, pero ha funcionado», explicaba el portero en Movistar.

Wirtz, Van Dijk, Ekitiké y Gakpo también sufrieron la solidez del guardameta del Real Madrid, que lamentaba tantas faltas al borde del área. «Intenté sostener al equipo, pero en la segunda parte hicimos muchas faltas al borde del área y ellos son buenos en eso y nos metieron así el gol. Nos faltó un poco en el último tercio y perdíamos el balón rápido en algunos momentos», analizaba Courtois.

Xabi: "Hay maneras de perder"

Para Xabi el partido fue igualado y se decidió por detalles. «En la segunda parte ha habido un cuarto de hora en el que hemos concedido varios córners, faltas directas y nos han exigido mucho. Eran faltas un poco innecesarias y hemos perdido la iniciativa. Nos ha costado llegar mejor a la última línea y hacerles daño. Es un resultado que se ha decidido por detalles, hay formas de perder y esta es muy distinta a la del Metropolitano. La imagen ha sido buena y hay que mejorar cosas para este tipo de partidos. El de hoy era seguramente el más complicado que teníamos en esta fase liga de la Champions», confesaba el técnico vasco. «Aquí se puede perder. Hay que dar la cara, y si el partido se decide por detalles pues hay que mantener la calma. Estamos bien y hay que seguir en buena dinámica para estar entre los primeros ocho», terminaba Courtois tras su exhibición.