Los mensajes a una madre durante la goleada del Sevilla al Barça que tienes que oir: "¡Por favor encuentren a este niño!"

El FC Barcelona cayó ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) y ha encajado su primera derrota en LaLiga EA Sports 2025-26, un partido en el que los azulgranas, que fallaron un penalti para empatar con 2-1, no pudieron aguantar el ritmo frenético de un excelso cuadro sevillista, que le deja sin liderato.

Los goles del exazulgrana Alexis Sánchez, de penalti, y de Isaac Romero permitieron a los de Matías Almeyda adelantarse en la primera mitad, que Marcus Rashford, que acabó tocado, cerró con un tanto que hacía creer en la remontada. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad de poner el 2-2 en el minuto 76 y con un penalti que mandó fuera, y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en el 90 y el 96, se encargaron de ofrecer a los andaluces una victoria ante los azulgranas diez años después.

Un triunfo que desató la euforia en el Sánchez Pizjuán donde muchos se frotaban los ojos como si de sueño se tratara. Y eso es lo que debió sentir un pequeño aficionado que se ha vuelto viral en redes con los emocionados audios que envió a su madre durante el partido. Si en el primer audio del niño le contaba emocionado que iban ganando 2-1 al Barça, su excitación fue en aumento cuando no podía creer el 4-1 que terminaría marcando el partido.

"Me ha salido esto en TikTok y me parece increíble. Encuentren a este niño", ha publicado una usuaria en "X" compartiendo el vídeo que ha emocionado a sevillismo.

"¡Esto es un sueño pero real!"

"Mamá, 4-1 va ganando el Sevilla. Nunca he visto esto. Esto parece un sueño", le contaba gritando y acelarado por lo que estaba viviendo. Una vez terminado el encuentro, no se lo podía creer y le insistía visiblemente nervioso "mamá, esto es un sueño, pero real. Te lo juro por Dios".

El vídeo que ha enamorado a los aficionados del Sevilla no ha tardado en correr cómo la pólvora en redes.