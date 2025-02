El hermano de Jenni Hermoso, sobre las amenazas de Vilda: le advirtió de las "consecuencias personales y profesionales"

"¿Has visto que me ha dado un beso en la boca?". Rafael Hermoso ha recordado en la tercera sesión del juicio del "caso Rubiales" la reacción de su hermana después de que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le besara en la boca en la entrega de medallas tras la consecución del Mundial de Fútbol en Sídney (Australia) el 20 de agosto de 2023.

Según ha explicado, su hermana se lo dijo todavía sobre el campo cuando permitieron a los familiares de las jugadoras unirse a la celebración. "¿Quién?", le preguntó él sorprendido. "Rubiales". "Pero ¿y qué has hecho?". "Qué voy a hacer, si ha usado la fuerza, me ha cogido la cara y me ha dado un beso", asegura que le dijo Jenni. "Qué fuerte", le dijo él. "Sí, vaya tela", le contestó la futbolista, que le aseguró que le había dado "asco" y que tras la entrega de medallas se lo había comentado a sus compañeras Alexia Putellas e Irene Paredes.

"Nosotros no habíamos visto nada. Estábamos en la grada celebrándolo". Ella, ha dicho, "estaba desubicada y con rabia", ha recordado a preguntas de la fiscal Marta Durántez. "Lo que decía era "que me ha plantado un beso en toda la boca sin yo querer"".

Respecto a su intervención en el programa "El Chiringuito" ya en España, en el que restó importancia a lo sucedido, Rafael Hermoso ha afirmado en que lo que pretendía era poner el foco en la celebración porque "habían sido campeonas del mundo". "Lo que quería irme con mi familia, con mis amigos, con toda mi gente". "Lo hice para proteger a mi hermana -se ha excusado-. Mentí claramente".

Hermoso intentó explicar esa reacción vinculándola a "todo lo que había pasado en el avión", cuando el entorno de Rubiales, entre otros el entonces seleccionador Jorge Vilda, le habrían presionado para que su hermana respaldara la versión de Rubiales de que el beso había sido de mutuo acuerdo. "Yo no era el protagonista, yo no había hecho nada y me estaban buscando por todos lados", recordó.

Incluso afirmó que su hermana le había pedido que el foco se pusiera en la celebración. "En el aeropuerto nos pide que no hablásemos con nadie" tras contar a su familia "las presiones a las que había sido sometida en el autobús". Luego se lo volvería a pedir tras ser consciente de que Vilda había hablado con él en el avión.

"Si decía lo que yo pensaba del beso se iba a hablar de eso y la celebración estaba a punto de empezar. Puede que me equivocara pero no quería que de mis palabras se hiciera un boom", explicó.

En el aeropuerto de Sídney, ha contado que Jenni vino "con el morro algo torcido", "agobiada" y "medio llorando nos dijo que le estaban presionando para que se posicionara y le restara importancia a lo del beso".

Ya dentro del avión, ha explicado que habló con su hermana después de su conversación con Jorge Vilda. "Ella se había enterado de que Jorge había ido a hablar conmigo y vino a ver qué había pasado". El entonces seleccionador, recordó, vino "en un tono muy afable" y le preguntó "qué tal estaba". "Empezamos a hablar de la celebración, poniendo en alza a mi hermana, estuvimos hablando única y exclusivamente de fútbol, en un tono casi de peloteo y de repente soló el tema del beso". "Habéis visto la que se ha liado con el beso?", les preguntó Vilda, con un tono "como si fuera una nimiedad, algo banal", refiriéndose a un "beso consentido entre dos personas que se aprecian y el bombo que le están dando". "Están sus hijas llorando y con un berrinche que no veas y él está con una preocupación porque cree que su cargo puede estar en peligro".

Entonces, ha recordado, le confesó que le mandaba "el presi" para ver si podía "convencer a su hermana para que en Doha salga con el presidente en un vídeo conjunto explicando que la acción del beso había sido un acto consentido de cariño y de amistad y que se sentía bien, restándole toda importancia".

Hermoso le contestó si "le parecía bien que su hermana saliese a dar explicaciones sobre algo que no había hecho". "Es lo mejor para todos", cuenta que le dijo Vilda. "Si esto sigue se va a hacer más grande y va a perjudicar a todos y dejó caer que mi hermana ya tenía una edad, que tenía una carrera y que si colaboraba las cosas le iban a ir bien pero si no, no se sabía qué le iba a pasar". "El tono fue enrareciéndose y cogiendo tensión poco a poco, sobre todo cuando le dije: "Jorge, si mi hermana no quiere hacer el vídeo no quiere hacerlo y sobre todo no voy a decirle que haga algo que yo creo que no debe hacerlo".

"¿Tú crees que como es tu hermana no lo va a hacer por sus hijas?", le preguntó Vilda -según su testimonio- en referencia a las hijas de Rubiales- "y por el presidente, que puede perder su puesto, con lo bien que se ha portado con tu hermana la Federación y los favores que le ha hecho. ¿No crees que sería lo justo?". "La última frase que me soltó fue que tuviéramos en cuenta las consecuencias personales y profesionales que esto podía tener para mi hermana", ha señalado respecto a una conversación que, dijo, "lo oyó más gente".

"¿Cómo encontró anímicamente a su hermana después de todo esto?". "Principalmente una sensación de indefensión y de que la habían dejado tirada. Sentía como miedo", ha detallado antes de confirmar que tuvo que acudir al psicólogo, como ella mismo explicó en su declaración en la primera sesión del juicio.

A instancias de Luis Jordana, abogado de Jorge Vilda, se ha exhibido en la sala una entrevista a Rafael Hermoso en Espejo Público en la que negó que los familiares recibieran amenazas o presiones. "En ningún momento a mí se me acercó nadie a decir nada", aseguró. El testigo ha aclarado al respecto que mintió "para proteger a su hermana" porque temía represalias contra su hermana por parte de la RFEF.

"Si usted quiere proteger a su hermana después de esa amenazas inmensas que le hace el señor Vilda porqué se las traslada a su hermana?". "Porque si es la que ha sufrido el hecho tendrá que ser consciente de lo que está pasando", contestó el testigo.