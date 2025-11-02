Misterio resuelto: ¿Por qué lleva Lamine Yamal estrellas en la cara?

No corren buenos tiempos para Lamine Yamal. A sus problemas físicos -el extremo arrastra molestias derivadas de la pubalgia que limitan su rendimiento en el césped- se han unido el aluvión de criticas por su actitud en la previa del Clásico ante el Real Madrid y por último, los rumores sobre su situación sentimental.

En las últimas horas, Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole han puesto punto final a su relación sentimental, un vínculo que había comenzado el pasado verano y que había captado gran atención mediática por la juventud y la proyección internacional de ambos. La confirmación de la ruptura llegó a través del propio futbolista del FC Barcelona, quien decidió aclarar públicamente los motivos de la separación en una intervención en el programa D Corazón, emitido por La 1 y conducido por Javier Hoyos.

Pero no es de lo único que se habla de la perla blaugrana que también ha llamado la atención en el último entrenamiento por unas singulares pegatinas en su cara.

¿Qué son las estrellas que lleva Lamine?

El futbolista que ya ha llamado la atención por jugar con su mano vendada pese a no tener ninguna lesión en esa zona, ha sorprendido con unos apósitos en su cara con forma de estrella que no han pasado desapercibidos. Sin embargo, lejos de una moda o una excentricidad más del futbolista, su uso tiene una explicación médica.

Navegando por TikTok, es común ver a influencers y celebridades luciendo parches con forma de estrellas de colores. Estos parches no solo son estéticamente atractivos, sino que también ofrecen beneficios reales para el cuidado de la piel.

Los parches para granos, también conocidos como pimple patches, son pequeños adhesivos diseñados para colocarse directamente sobre las imperfecciones de la piel. Están hechos principalmente de hidrocoloide, un material que absorbe el exceso de sebo y las impurezas del grano, ayudando a reducir la inflamación y acelerar la curación. Además, actúan como una barrera protectora, evitando que toques o manipules el área afectada, lo que puede prevenir infecciones adicionales o cicatrices.

La marca Starface ha ganado popularidad gracias a sus parches en forma de estrella, conocidos como Hydro-Stars. Estas pegatinas contienen distintos activos que varían según la marca. Los más frecuentes son el ácido salicílico, la niacinamida, el ácido hialurónico, el aceite de árbol de té y la centella asiática.

En un estudio publicado en 'Journal of the American Academy of Dermatology', se comprobó que los parches antiacné con hidrocoloide son efectivos para reducir el tamaño y la inflamación de granos superficiales al mantener la zona libre de bacterias y de contaminación.