Problemas de seguridad para Lamine Yamal: el susto por el que acelera su mudanza

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, se prepara para mudarse a la emblemática vivienda que fue hogar familiar de Shakira y Gerard Piqué en Ciutat Diagonal, Esplugues de Llobregat. Aunque la compra del inmueble ya se conocía, lo que ahora llama la atención es la rapidez con la que el jugador está organizando su traslado, según han confirmado las periodistas Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez.

El motivo principal de esta mudanza, señalan las periodistas, no es solo la fascinación por la casa, sino un reciente incidente en su residencia actual junto a su primo Moha.

Según informan, Yamal sufrió un percance que le hizo sentir que alguien podría entrar en su hogar. Tras llamar a la Policía, los agentes confirmaron que se trataba de una falsa alarma: “La persona que quería entrar no pretendía hacerlo para robarle”, explicaron las Mamarazzis. Este suceso habría sido la gota que colmó el vaso, acelerando el proceso de cambio de residencia.

El inmueble que Yamal ha adquirido es una finca con dos casas y hasta 12 habitaciones, aunque, a diferencia de lo que algunos medios habían asegurado, no cuenta con piscina interior. Los vecinos de la zona, por su parte, reaccionan con humor ante la llegada del joven jugador. “Se piensan que eso va a ser fiesta tras fiesta”, bromeó Laura Fa.

Desde el club se ha actuado con discreción y protocolos de seguridad: la persona encargada de la seguridad del equipo ya ha visitado la nueva vivienda para implementar todas las medidas necesarias, y el jugador canceló recientemente un compromiso publicitario con un ‘streamer’ internacional siguiendo las recomendaciones de la entidad.

Con todos estos preparativos, la mudanza de Lamine Yamal a la que fue la casa de Shakira y Piqué podía ser inminente.

La mansión principal, ahora en manos de Yamal, destaca por su arquitectura moderna y minimalista, ventanales amplios, seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y un estudio de grabación que la cantante colombiana utilizó en varias ocasiones, y que tal vez podría ser muy útil para Nicki Nicole, actual pareja del futbolista. En los jardines aún se conservan el campo de fútbol y la pista de pádel que el exjugador del Barça mandó construir.

Seguridad avanzada, gimnasio....

Tras la separación de la pareja en 2022, la propiedad permaneció vacía y sin comprador durante meses. Según diversas fuentes inmobiliarias, el complejo completo está valorado en torno a 14 millones de euros, aunque una de las tres viviendas fue vendida recientemente por unos tres millones. La mansión está compuesta por dos viviendas. Una de 869 m² y otra de 371 m². Lamine, con 18 años, se independizará con Nicki Nicole, y la segunda vivienda será para su amigo y su primo.

Según el citado medio, la vivienda será reformada para adaptarse a las necesidades de un deportista de alto rendimiento. El plan incluye la instalación de un gimnasio privado, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad avanzado que garantice su privacidad.

No faltarán tampoco los espacios sociales y todo tipo de lujos. lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que el salario actual del delantero del Barça los 15 millones de euros por temporada, con bonus que podrían elevar la cifra hasta los 20 millones, la mayoría de ellos fácilmente alcanzables