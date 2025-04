Morata habla sobre la trama de los relojes de Italia

El internacional español Álvaro Morata ha desmentido las informaciones que apuntan a su implicación en los negocios de Nicolò Fagioli para pagar las deudas de apuestas ilegales y ha asegurado que "nunca" ha sabido "nada de su situación", afirmando que en lo único en lo que le ha ayudado es en "darle consejos sobre su carrera".

"He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en lo que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y como una persona con más experiencia que él. Nunca he sabido nada de su situación", señaló el delantero del Galatasaray en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El centrocampista italiano, actual jugador de la Fiorentina cedido por la Juventus, está siendo investigado por participar presuntamente en una red de apuestas ilegales. Según la fiscalía, Fagioli se encargaría de reclutar a los apostantes; supuestamente, habría pedido una gran cantidad de dinero para cubrir deudas, y trató de subsanarlas revendiendo relojes de lujo.

Según el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, proponía comprar estos relojes y venderlos a un precio más alto, y para convencer a sus posibles socios aseguraba que Morata, con el que coincidió en la Juventus, se los conseguía mucho más baratos y que luego se encargaba de hacer negocio con ellos.

"Quiero mucho a Nicolò y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: niego toda la información que ha salido porque es falsa", finalizó el capitán de la selección española.