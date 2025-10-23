La morbosa reflexión de Figo sobre Zidane y Guardiola antes del Clásico

Luis Figo, leyenda del Barcelona y Real Madrid y embajador de Betfair pronostica una cómoda victoria merengue en el clásico liguero que el próximo domingo disputan ambos conjuntos en el Santiago Bernabéu. “Yo diría que va a ganar el Real Madrid 3-1. Le doy favorito porque juega en casa. Y este resultado, pues para que sea un partido con espectáculo y goles”, se mojó el portugués.

Los clásicos de la temporada pasada terminaron siempre igual: con victoria del FC Barcelona, casi siempre con resultados abultados. A saber, en Liga el Barça asaltó el Santiago Bernabéu (0-4) y ganó con un resultado más ajustado en el choque de Montjuïc (4-3). En la final de la Supercopa los culés volvieron a golear (2-5) y en la final de Copa, también ganaron con un marcador ajustado de 3-2 de un duelo que se fue a la prórroga. Balance total: cuatro clásicos, cuatro victorias azulgranas con 16 goles a favor de los catalanes y siete para los madrileños.

“Da igual como lleguen al clásico”

Semejante exhibición culé, cree Figo, debería servir de motivación a los de Xabi Alonso en este partido. “Para el Real Madrid será una motivación si se centran sólo en lo que pasó la temporada pasada. Pero creo, realmente, que se empieza de cero en cada nueva temporada, con nuevos objetivos, fichajes… Un clásico es imprevisible”, añadió.

De hecho, para el Balón de Oro en 2000 da igual la racha de ambos equipos para afrontar un duelo que “siempre es especial”. “Los dos están muy equilibrados. Da igual como lleguen y el momento de la temporada. Un clásico nunca sabes por dónde te va a salir. Quizá cuando juegas en casa tienes un poco más de favoritismo, pero no te garantiza un resultado ganador. A lo mejor llegas en buen estado de forma y pierdes… o al revés”, insistió un Figo que sabe de lo que habla.

“Zidane habría encajado en el Barça y Guardiola, en el Real Madrid”

Esa visión doble le permite conocer la idiosincrasia de ambos clubes de forma especial. Y también a muchos jugadores que siendo culés podrían haber triunfado en el Real Madrid y en viceversa. “Zidane habría encajado bien en el Barça”, comienza a responder. “Del Barça en el Real Madrid quizá Sergi o Puyol, que eran grandísimos defensores. O Guardiola, incluso”, se atreve a opinar el luso. “Ronaldo jugó en los dos y lo hizo muy bien. Creo que todos los jugadores del Barça y del Real Madrid podrían encajar en el rival porque son siempre grandes jugadores”, se justificó en su respuesta.

De esos excompañeros, Figo ha visto luego como muchos han sido grandes entrenadores con casos más llamativos, como los de Luis Enrique, Guardiola, Zidane o Raúl. “De Zidane no me lo esperaba, por su forma de ser. No tiene nada que ver como jugador que como entrenador. Pero lo ha ganado todo de las dos formas. Pero me sorprendió cuando supe que quería entrenar”, añade Figo, que en el resto sí que intuía ya cuando eran jugadores que apuntaban maneras como técnicos. “Ya eran un poco entrenadores cuando jugaban por su actitud y por su personalidad. Y estoy contento por ver cómo a todos le está yendo bien”, valoró.

El clásico soñado por Figo

De los 23 clásicos que jugó, a Figo le faltó disputar uno sólo. “Si pudiera escoger, me habría gustado jugar una final de Champions, pero ganando, claro, porque siendo un clásico, el que pierde habría quedado decepcionado. En un escenario así, una derrota es dura. Pero sí… cualquier jugador del Real Madrid o del Barça te dirá que le gustaría jugar un clásico en una final de Champions, eso sí… ganando”, añade el que fuera capitán azulgrana sin añadir con qué camiseta le habrá gustado jugar a él esta final hipotética.

Lo más próximo que estuvo fue en 2002, cuando disputó las semifinales de la Champions contra los culés siendo ya futbolista merengue. Los blancos ganaron en Barcelona (1-2) y empataron en Madrid (1-1) para acceder a la final de Glasgow que luego supuso la consecución de la Novena. Esa temporada los merengues cumplían 100 años.

“Si algo me ha gustado mucho de Real Madrid y de Barça es que jugué con ambos su centenario y guardo las camisetas de los dos como buen recuerdo, porque eran muy bonitos aquellos modelos”, desvela el luso, nada fetichista, por cierto, en los recuerdos de estos clásicos. “Seguro que tendré alguna que me cambié con algún jugador en esos partidos, pero nada de manera especial”, concluye el embajador de Betfair.