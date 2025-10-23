Las dos conclusiones de la renovación de Messi por el Inter Miami hasta 2028

El futuro de Leo Messi era tema de debate, pero ya ha quedado resuelto. Renueva con el Inter Miami hasta 2028. Son dos las conclusiones que se sacan de esta continuidad: que, con los 38 años que tiene en la actualidad, va a ser el equipo en el que pondrá el punto y final a su carrera, y que si no pasa nada en forma de lesión, va a disputar el Mundial de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La duda... De Messi

La duda sobre si el “10” iba a estar en el próximo gran campeonato la sembró él mismo. “Como dije en su momento: no creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estoy ilusionado, con ganas y, como siempre, voy día a día, partido tras partido. Hoy era el último aquí”, aseguró el futbolista el pasado septiembre, cuando se “despidió” de Argentina, pues jugó el último partido como local de clasificación para el Mundial en Buenos Aires, contra Venezuela. Sabía que no iba a volver a jugar delante de los suyos. “A veces me siento bien, a veces no tanto, y depende mucho de eso. Nueve meses pasan rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me voy sintiendo”, añadió.

Messi, por tanto, apunta a su sexto Mundial, lo que le convertiría en único... O no, porque Cristiano Ronaldo, dos años mayor, tampoco está dispuesto a perderse la cita. Hasta ahí van a llevar su rivalidad. Leo tocó el cielo en Qatar 2022, al conquistar la tan deseada por Argentina Copa del Mundo. En 2014 fue subcampeón. La Portugal de CR acabó cuarta en 2006. Esta vez el equipo luso parte entre los favoritos, con un gran equipo que ya ganó recientemente la Nations League a España. Los números en general son: Messi, 26 partidos (el que más en la historia) y 13 goles (el récord absoluto es de Klose, con 16); Cristiano, ocho goles en 22 partidos, siendo el único en lograr al menos un tanto en cinco ediciones diferentes.