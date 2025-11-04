El motivo legal por el que el Liverpool - Real Madrid no podrá volver a repetirse la próxima temporada

El Real Madrid se enfrenta esta noche al Liverpool en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo entre dos de los equipos con más historia en la competición al que el conjunto merengue llega en un gran momento y defendiendo el pleno de los tres primeros partidos en el escenario más complicado hasta la fecha: Anfield. Un duelo entre dos colosos del fútbol europeo que llegan en momentos muy diferentes.

Los 'reds' atraviesan su peor crisis desde la llegada de Arne Slot, pero con fiabilidad europea como locales mientras Los pupilos de Xabi Alonso van lanzados desde su estrepitosa derrota en el derbi ante el Atlético. De hecho esa es su única derrota en lo que va de curso.

Ambos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones en la principal competición de clubes de fútbol europeo. El Madrid ha ganado siete, perdido cuatro y empatado uno de sus enfrentamientos.

Se trata sin duda de uno de los encuentros más atractivos de la Champions pero no podrá volver a repetirse la próxima temporada.

Prohibido por la UEFA

¿El motivo? Una nueva regla de la UEFA que señala que no pueden enfrentarse en el mismo estadio si ambos juegan en la edición 2026-27 de la competición.

De acuerdo con el párrafo 16.03 de las regulaciones de la UEFA Champions League: "La administración de la UEFA puede determinar condiciones alternativas para el sorteo de acuerdo con los principios establecidos por el Comité de Competiciones de Clubes y puede adaptar cualquiera de las condiciones del sorteo para evitar situaciones de bloqueo y/o tener en cuenta cualquier restricción relevante a la luz de las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA. El Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA ha determinado una condición adicional que puede ser aplicable al sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2026/27, decidiendo que cualquier enfrentamiento individual entre los mismos dos equipos no puede repetirse en la misma competición con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas".

Esto significa que si cualquier equipo que ya jugó entre sí en la fase de liga de la UEFA Champions League en la temporada 2024/25 es nuevamente sorteado entre sí, con el mismo equipo local, en la fase de liga de la UEFA Champions League en esta temporada 2025/26, esos equipos no podrán ser sorteados entre sí con el mismo equipo local en la temporada 2026/27.

Sin embargo, mientras que el Liverpool no puede recibir al Madrid en Anfield en la próxima temporada de la Liga de Campeones, los blancos si podrán recibir a los Reds en el Santiago Bernabéu.