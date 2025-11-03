Liverpool - Real Madrid: horario y dónde ver por TV y online el partido de la Champions League

El Real Madrid de Xabi Alonso se enfrenta a una de las citas más importantes en lo que va de temporada. Una prueba de fuego para medir a qué nivel está el conjunto blanco antes de las eliminatorias de Champions.

Liverpool y Real Madrid se enfrentarán en un partido importante para las aspiraciones de ambos equipos. Por un lado, los blancos buscarán los tres puntos para seguir en los puestos más altos de la tabla, y estar más cerca de la clasificación directa.

Mientras, el Liverpool de Arne Slot tratará de dejar atrás las malas sensaciones de los últimos partidos y aferrarse a los puestos altos. En estos momentos, los 'reds' se encuentran en décima posición después de vencer al Atlético de Madrid (3-2) y al Eintacht Frankfurt (1-5), y perder ante el Galatasaray (1-0).

En cambio, el Real Madrid ha sumado nueve puntos de nueve posibles, lo que le coloca en quinta posición empatado a puntos con Arsenal, Inter, Bayern y PSG.

El Madrid, por las nubes

A pesar del tropiezo ante el Atlético de Madrid en liga, los blancos no conocen la derrota en lo que va de temporada. El equipo de Xabi Alonso llegará a Anfield con la moral por las nubes después de vencer al Barcelona en el clásico (2-1) y ganar con solvencia al Valencia (4-0).

Un Real Madrid que tiene como gran protagonista a Kylian Mbappé que está de dulce. El francés no detiene su registro goleador y sigue siendo la principal amenaza blanca. Ya son 18 goles y dos asistencias en 14 partidos, y Liverpool podría ser el escenario perfecto para seguir con su racha.

MADRID.-Crónica del Real Madrid - Valencia, 4-0 Europa Press

Un Liverpool tocado pero no hundido

Una situación muy distinta es la del Liverpool. El conjunto inglés se medirá a uno de los gigantes de Europa en un momento de dudas. Tras cuatro partidos seguidos sin sumar puntos en la Premier League, los de Arne Slot vencieron este pasado fin de semana al Aston Villa de Unai Emery (2-0).

Y es que ni los resultados ni las sensaciones han acompañado en este último mes a los 'reds'. Sin embargo, el partido podría servir como una bomba de oxígeno para el club, que busca una victoria importante que les saque del mal momento en el que se encuentran.

Eso si, la fatiga podría afectar en el encuentro de este miércoles. El Liverpool venció el pasado sábado pero, dada la urgencia de sumar en la competición liguera, el técnico holandés decidió hacer un único cambio, por lo que muchos jugadores llegarán con 90 minutos a sus espaldas.

English Premier League - Liverpool vs Aston Villa ADAM VAUGHAN Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV el Liverpool - Real Madrid, Champions League

El partido entre el Liverpool y el Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, se disputará el martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular) en Anfield.

El encuentro se podrá seguir a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Liverpool - Real Madrid

Liverpool

Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Real Madrid

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham, Vinicius y Mbappé

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía)