El motivo que argumentó la defensa de Raúl Asencio para archivar el procedimiento

La Audiencia Provincial de La Palmas decidió desestimar el recurso de la defensa del futbolista del Real Madrid para archivar el procedimiento en el que está investigado por la difusión de un vídeo sexual. La base de esta petición fue un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluyó que no fue posible "recuperar ningún archivo multimedia del encuentro sexual" entre los imputados.

Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2023 cuando la Guardia Civil tomó exploración de una joven de 16 años que dijo haber sido grabada sin su consentimiento practicando sexo el 15 de junio en el establecimiento Amadores Beach Club, sito en el municipio de Puerto Rico.

Así, la menor señaló a dos futbolistas que en esa época militaban en el Real Madrid Castilla. Asencio estaba en las inmediaciones del lugar, eran sus amigos, pero en ningún momento participó de la grabación ni en el acto sexual. Un mes después de los hechos, el ahora jugador del primer equipo se reunió con el novio de la chica y le contó lo sucedido.

El informe de la UCO

Este fue el comienzo de las pesquisas que por el momento tienen más sombras que luces. La Guardia Civil recibió auto de fecha 19 de septiembre de 2024 por el que se acuerda la extracción de la información de los terminales móviles de los investigados. Sin embargo, los agentes recalcaron que no fue "posible recuperar ningún archivo multimedia del encuentro sexual entre los investigados con las menores en el interior del reservado".

Raul Asencio AFP7 vía Europa Press

"Sin video no podemos entender que se pueda probar delito alguno", señaló en su escrito la defensa de Raúl Asencio, ejercida por Beatriz Uriarte. "De la falta de pruebas frente a mi representado y la falta de pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba acordada, así como la necesidad de archivar el procedimiento frente a mi representado con el fin de evitar una investigación prospectiva", señaló el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

"No localizándose a partir de esa fecha de 15 de junio de 2023, ningún registro conservado en el sistema de archivos del terminal de móvil del investigado, que indicara que, desde el IPhone de Raúl, se hubiera recibido o compartido algún archivo multimedia de video que guardara relación con el encuentro sexual", señaló su abogada.

Otro de los motivos es que el plazo de la instrucción del procedimiento acabó el 18 de septiembre de 2024. Y no se solicitó ninguna prórroga. Ante esta circunstancia, su letrada pidió el archivo y el sobreseimiento provisional de la causa.

Asenció y el vídeo

Precisamente, sobre este asunto, la Audiencia Provincial subraya que el auto ahora recurrido es anterior al vencimiento de ese plazo ordinario de 12 meses. Para desestimar el recurso señalan que el novio de la víctima, amigo de Raúl Asencio, explicó que el futbolista le enseñó el vídeo y le explicó con detalle su contenido. "Sin que se aprecien razones que hagan dudar de su verosimilitud", añade.

Los magistrados critican que Asencio "lejos de borrar" el vídeo lo exhibió al menos a una persona, el novio de la víctima, incurriendo "no solo en el delito de descubrimiento y revelación de secretos sino en el delito de pornografía infantil" al tener la chica menos de 16 años. No obstante, los jueces no pueden determinar si la grabación fue vista por más personas. Hay "suficiente evidencias" para rechazar el sobreseimiento provisional.