Varapalo para Robinho: la justicia brasileña rechaza un nuevo recurso y lo mantiene en prisión

Nuevo revés judicial para Robinho. La justicia brasileña rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, y lo mantuvo en prisión.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia afirmaron que los argumentos de los abogados ya fueron tratados y posteriormente rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema y, por tanto, votaron de forma unánime por denegarlo. La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no tomó en cuenta la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria que permite el cumplimiento en Brasil de una pena impuesta en el exterior.

Según la defensa, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación que el exfutbolista cometió en Italia, esta no podría ser aplicada a su caso.

El exjugador de clubes como Real Madrid, Milan y Manchester City fue condenado en el país europeo en 2017 por la violación grupal a una mujer, ocurrida en una discoteca de Milán en 2013.

Robinho no pudo ser encarcelado entonces porque, antes de conocerse la sentencia, regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición de sus nacionales.

Ingresó en prisión en 2024

El exdelantero fue arrestado en la ciudad de Santos en marzo del año pasado después de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en el país sudamericano. Un día después, ingresó en prisión.

Desde entonces cumple su pena en la Penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado, P2, un lugar conocido como la "cárcel de los famosos". Robinho fue detenido el 21 de marzo de 2024 por la Policía Federal. Estaba en el edificio donde vivía, en el barrio de Aparecida, en Santos , en la Costa Sur de SP. Después de ingresar al sistema penitenciario de São Paulo, Robinho pasó 12 días aislado en la P2. A partir de entonces pasó a vivir en una celda común, con la presencia de otro interno, un joven de 22 años que está encerrado por inducir al suicidio y a la automutilación.

Los últimos informes señalan que el brasileño trabaja como electricista en prisión para intentar reducir su condena de nueve años por violación en grupo. De hecho, según informó Marca, el ex futbolista puede reducir su sentencia en un día por cada 12 horas de trabajo.

Una alianza sorprendente

Muy integrado en el centro, el pasado mes de agosto su vida dentro de la cárcel dio un nuevo giro que podría llegar a convertirse en un próspero negocio. Según publicaron medios brasileños, Robinho baraja asociarse con Walter Delgatti, otro de los reclusos que cumple su pena -en su caso de 8 años y 3 meses de prisión- en Tremembé. La idea de ambos es abrir una empresa que se dedique a las apuestas deportivas. Robinho aportaría su imagen y capital, mientras que Delgatti sus conocimientos informáticos. Cabe destacar que está preso por haber hackeado los sistemas del Consejo Nacional de Justicia de su país.

Robinho y Delgatti suelen pasar tiempo juntos en sus ratos libres en los que los reclusos pueden salir a patio ya que no comparten celda.

Así es la "cárcel de los famoso"

A lo largo de los años, P2 de Tremembé se ha hecho conocido por albergar algunos de los casos judiciales más impactantes de Brasil. Entre los reclusos más conocidos se encuentran Alexandre Nardoni, condenado por la muerte de su hija Isabela Nardoni; Lindemberg Alves Fernandes, por matar a su novia Eloá Pimentel; y Gil Rugai, acusado de asesinar a su padre y a su madrastra. La presencia de estos casos de gran conmoción social entre sus muros convierte al P2 en un lugar de constante discusión e interés público.

La prisión fue inaugurada en 1995 y tiene una capacidad para unos 400 prisioneros. Medios brasileños afirman que las celdas van desde 8 a 15 metros cuadrados (con capacidad para hasta seis presos).

Está ubicada en la comarca aislada del municipio, y cuenta con vegetación a su alrededor. Hay campos de fútbol, sala de juegos, una biblioteca cuenta con iglesia y un huerto.

Según un reportaje publicado por la revista Veja “la comida se elabora en la propia celda y las visitas se realizan los sábados y domingos. Los presos también pueden unirse a clases de música o inglés, además de participar en competiciones internas de ajedrez, poesía o partidos armados en la cancha de fútbol de la penitenciaría”.