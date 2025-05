El motivo por el que Rodrygo no ha jugado ni un minuto contra el Barcelona

La ausencia de Rodrygo Goes en el Clásico disputado en Montjuic, donde el Barcelona se impuso por 4-3 dejando LaLiga prácticamente resuelta, se ha convertido en uno de los temas más comentados tras el encuentro. El delantero brasileño, habitual en el once inicial del Real Madrid, no llegó a disputar ni un minuto, pese a haber sido convocado y pese a que salieron Endrick y Víctor Muñoz, cuando Vinicius pidió el cambio en una extraña situación, que ha provocado muchos comentarios.

Rodrygo fue sutituido en el descanso en la final de Copa contra el Barcelona. Posteriormente, una indisposición le impidió jugar ante el Celta, y el propio futbolista transmitió al cuerpo técnico que no se sentía en condiciones ni físicas ni anímicas para competir, según aseguró el Marca. Aunque en la semana previa al Clásico logró completar cuatro entrenamientos, sus sensaciones continuaban siendo negativas.

Así explica Ancelotti la ausencia de Rodrygo

Al término del partido, Carlo Ancelotti explicó en rueda de prensa que “había recuperado, pero no se encontraba bien. No estaba a su máximo nivel. No tengo ningún problema con él. Ha tenido un proceso febril y meterlo cinco minutos cuando no está bien tiene un riesgo: que se pueda lesionar”. El entrenador italiano insistió en que la decisión de no alinearlo fue puramente médica y de carácter preventivo, descartando cualquier conflicto personal o disciplinario.

Más allá de los problemas físicos, el bajo rendimiento de Rodrygo en los últimos partidos también influyó en la determinación de no darle minutos en el Clásico. Aunque el brasileño ha sido una pieza fundamental en distintos tramos de la temporada, su aportación en LaLiga ha disminuido desde enero. Con 50 partidos disputados, 13 goles y 10 asistencias, su desempeño se ha visto afectado, en parte, por el golpe anímico que supuso su sustitución en la final de Copa y por los rumores que apuntan a una posible salida del club este verano.

El futuro, en el aire

Ante esta situación, Ancelotti apostó por Arda Güler como titular en el Clásico. El joven talento turco, que ha dejado destellos de calidad cada vez que ha tenido oportunidad, fue considerado una opción más fresca y con capacidad de aportar movilidad y sorpresa al ataque, acompañando a Vinicius y Kylian Mbappé. Forzar a Rodrygo, sin estar en plenitud física, habría representado un riesgo innecesario tanto para el jugador como para el equipo. Güler no estuvo acertado.

La ausencia del brasileño no pasó inadvertida para los aficionados ni para los medios, donde ha sido blanco de críticas en los últimos meses debido a su falta de gol y su escasa incidencia en partidos clave desde enero. La derrota frente al Barcelona y la práctica sentencia del campeonato han intensificado el debate sobre su futuro en el club, alimentando los rumores sobre un posible traspaso.