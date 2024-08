El motivo por el que el tropiezo del Real Madrid en Mallorca le puede venir bien, según Paco González

El Real Madrid empató (1-1) ante el RCD Mallorca en el inicio de la temporada 2024/25 de LaLiga EA Sports, un discreto estreno para el campeón, con destellos pero poco protagonismo en Son Moix, donde terminó incluso mejor el nuevo barco bermellón. Los de Carlo Ancelotti no llegaron a intimidar a un Mallorca que, con Jagoba Arrasate en su banquillo, fue un muro, no bajó la concentración en casi los 90 minutos y atacó con criterio igualando las ocasiones del defensor del título. Los Mbappé, Vinícius, Rodrygo y Bellingham, eclipsados por Vedat Muriqi, en un inesperado tropiezo del equipo de los 'galácticos' para empezar.

Un resultado que decepcionó a la afición merengue pero que según el periodista Paco González puede ser positivo para los intereses del conjunto de Ancelotti. El director de "Tiempo de Juego" de la cadena Cope sacaba conclusiones tras el encuentro con un análisis que ha sido muy comentado en redes.

"Me parece que le viene hasta bien", aseguró Paco González en El Tertulión sobre el empate logrado por el Real Madrid y que le puede servir a Ancelotti para darse cuenta de que "no siempre va a marcar en el minuto 90 uno de sus Balones de Oro". El técnico blanco cuenta con jugadores en el banquillo como Arda Güler, Brahim o Endrick que "piden paso" y tiene que aprender que "si no está contento con Mbappé, Vinícus o Bellingham, los puede sentar", afirmó el director de Tiempo de Juego.

La entrada en la segunda mitad de Modric dio más claridad en el ataque de los blancos, pero hubo que esperar hasta el minuto 87 para que Lucas, Brahim Díaz y Güler tuvieron la oportunidad de aportar su granito de arena un equipo atascado. Para Paco González, uno de los jugadores que no realizó su mejor partido fue Vinícius: "Siendo como es para mí el mejor del mundo o el más desequilibrante, no ha hecho nada en la segunda parte", dijo.

Según González el Real Madrid puede sacar una valiosa lección de San Moix. "Una de las soluciones para mejorar las recuperaciones tras pérdida es la rotación de banquillo ya que eso lo suelen hacer los de arriba y si ellos están cansados porque han jugado hace cuatros días, aunque sean estrellas mundiales, mete relevos", sentenció el director de Tiempo de Juego.

Un análisis que ha provocado numerosos comentarios en redes sociales.