Mallorca-Real Madrid: Ancelotti lanza un aviso a sus jugadores: "Podemos aprender de esto"

Mbappé debutó con el Real Madrid levantando su primer título de blanco y cuatro días después le tocaba viajar a Mallorca, un campo complicado, para estrenarse también en la Liga. Muchas emociones juntas para el recién llegado, que no pudo empezar en el torneo local con otra victoria. Sí sacó los galones cuando el partido se le complicó a los suyos en la segunda parte. Fue el más móvil de los delanteros en ese momento y obligó a Greif a ponerse el traje de héroe con varias de sus arrancadas a la espalda de la defensa y la complicidad de Bellingham, que en cuanto ve sus desmarques le pone la pelota.

Precisamente los dos empezaron la jugada del primer gol del partido, que igual que sucedió con el segundo en Varsovia, llegó después de una jugada en la que participaron los cuatro de arriba del Real Madrid. La tocaron todos hasta que Vinicius le dejó de tacón el balón a Rodrygo para que hiciese su magia con esos remates a la escuadra más alejada que parecen dibujados en la videoconsola. Empezaba el partido de la misma manera que terminó el primero del curso, pero se quedó corto este nuevo Real Madrid y el Mallorca pudo recuperarse. Fue solo un chispazo y después la cosa se nubló.

Marcó Rodrygo, que cada vez que tiene la oportunidad pide su sitio, no se sabe si consciente o no de que es el eslabón más débil de la cadena. Es el delantero titular con el puesto menos asegurado, porque los otros tres están un pasito por delante. Pero él sigue sumando detalles y además ha heredado el papel de Kroos lanzando todos los balones parados. Hasta que entró Modric que entonces ya se encargó él.

Mbappé tomó la responsabilidad cuando Vinicius se apagó después de su eterna pelea con Maffeo, que se jugó la roja con un pisotón en el gemelo del brasileño. Los dos se retaban todo el tiempo y en ese barullo se adelantó el Real Madrid, pero luego se apagó ese fuego y también Vinicius, que terminó sustituido, igual que Bellingham.

«El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no, porque se podía hacer mucho mejor. No pongo excusas, había que poner más actitud y de este partido se puede aprender mucho. Ha sido muy claro dónde podemos tener problemas», decía Ancelotti. «Nos faltó equilibrio, ha sido un partido donde pudimos hasta perder por la falta de seguridad atrás. Hemos concedido centros y contras. No ha sido un buen partido. Tenemos que defender mejor. Somos un equipo muy ofensivo y el equilibrio atrás es fundamental», analizaba Ancelotti tras el encuentro.