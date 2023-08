Jenni Hermoso explica por qué lloraba en la icónica foto con Alexia Putellas tras el triunfo de España ante Países Bajos

La celebración del histórico triunfo de España en los cuartos de final del Mundial femenino estuvo regada de gritos, sonrisas y también alguna lágrima, pero de emoción y felicidad. El gol de Salma Paralluelo ya es historia del deporte español, y la jornada dejó además algunas imágenes icónicas, que reflejan mucho más de lo que se muestra. Una de ellas es la de Jenni Hermoso llorando apoyada en el hombro de Alexia Putellas, que le pasa el brazo por encima.

"No puedo parar de llorar", decía después Jenni, a quien la gloria del momento le hizo echar la vista atrás. "Son muchos años, todo lo que hemos pasado. Nos ha costado mucho llegar aquí", explicaba la madrileña. "La gente se piensa que es algo fácil o que es jugar al fútbol y ya está, pero son muchos sentimientos detrás, mucha vida, te tienes que ir lejos, tienes que volver, tienes que buscar una manera para que la gente también disfrute, porque es un juego, y cuando te vienen las críticas nosotras las sufrimos, pero somos personas ante todo y esto lo trabajamos y lo disfrutamos y queremos que la gente también lo disfrute", añadió una jugadora que, con 33 años, está en la Liga mexicana y que, antes de continuar con su reflexión, asegura que se siente «como nunca»: "Sólo pienso que nos lo hemos currado. Me he acordado de cuando jugaba en la calle dando patadas en mi barrio. De mi abuelo que me llevaba al parque. De mi padre, de toda mi familia que siempre ha estado ahí".

Hermoso disputó todo el duelo y Alexia Putellas entró en la prórroga, pues por segundo partido consecutivo la dos veces Balón de Oro empezó en el banquillo. Aparte de su imagen con Jenni, la jugadora del Barça dejó otra con Irene Paredes, las dos también entre lágrimas porque seguro que les pasó por la cabeza lo mismo que a Jenni y recordaron dónde empezaron y dónde están después de muchos años de pelea para poder dedicarse a lo que más les gusta.

"Vamos a por el siguiente objetivo"

Y de la emoción de las más veteranas a la locura de jóvenes como Salma Paralluelo, la gran protagonista, MVP con el golazo que marcó y que explicó así en "Radio Marca": "Ha sido un balón largo que Hermoso se ha quedado, tenía el pase y me la ha dado por delante. Tenía uno contra uno y quería hacerme un hueco y cruzarla, y ha entrado. Lo he celebrado con mis compañeras y ha sido un momento súper bonito". "Hemos creído hasta el final. Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre juntas y creyendo en nosotras. He sentido muchas cosas, mucha emoción y estamos en semifinales", continuó Paralluelo.

El planteamiento con ella para este partido se cumplió. El único cambio de Jorge Vilda respecto a Suiza fue que la veloz extremo esperara. Fue titular Mariona Caldentey, de las mejores, «una jugadora muy inteligente que ha puesto su calidad al servicio del equipo y ha hecho una buena sociedad con Ona [Batlle]», en palabras del seleccionador. Salma tenía que entrar en la segunda parte para aprovechar el trabajo previo de desgaste, «pillar a las centrales cansadas y aprovechar después su velocidad». El plan salió perfecto.