Serbia vs Suiza en directo y en vivo online: Mundial Qatar 2022

Serbia y Suiza se ven las caras en la tercera jornada del grupo G del Mundial de Qatar 2022.

Minuto 1: Muy cerca ha estado Suiza de marcar antes de que complete el primer minuto. Hasta tres remates ha tenido para adelantarse en el marcador. Milinkovic-Savic, el guardameta serbia, ha sido fundamental.

Arranca el partido

Suenan los himnos.

Aquel encuentro, disputado en el estadio de Kaliningrado, sirvió como venganza para Shaqiri y Xhaka, que tenían presente el daño que Serbia les había hecho durante la guerra de Kosovo a finales de los 90 y el no reconocimiento de la independencia de Kosovo después de diez años.

Esto era de especial dolor para Shaqiri, cuyo padre fue apaleado y detenido por yugoslavos al promover la independencia de la región. El futbolista no escondía sus orígenes, los lucía orgulloso. Una bandera de Kosovo adornaba su bota izquierda, junto a la suiza, mientras que nunca obvió su deseo de jugar con Kosovo, posibilidad que la FIFA desestimó cuando en 2016 Kosovo formó su equipo y el organismo declaró que no podría hacer el trasvase, al ya haber jugado para una selección.

“Mis padres son de ahí, no me importa cuál fuera el rival”, dijo Xhaka. “Fue por pura emoción, no quiero hablar de política”, añadió Shaqiri, que se marchó del campo con el dedo pulgar hacia arriba, apuntando a la afición serbia.

El Serbia-Suiza también tiene contenido más allá del deportivo. En el último Mundial, en la victoria por 2-1 de los suizos, lo menos importante fue el resultado. Con el primer gol Xhaka entrecruzó sus manos y simuló un águila de dos cabezas volando; con el segundo, el del triunfo, Shaqiri hizo lo mismo. ¿Por qué? No era un gesto gracioso, ni una apuesta perdida, ni un recado a algún compañero. Era un mensaje político.

Shaqiri y Xhaka tienen orígenes albanokosovares. Mientras que Xherdan nació en Gjilan, área de Kosovo antes dominada por Yugoslavia, la familia albanesa de Granit procede de Podujevo, zona también kosovar.

Las dos selecciones buscan el pase en un grupo que ha dominado Brasil. Un empate meterá a los suizos (que empieza como segunda) siempre y cuando Camerún no gane por más de dos goles a Brasil, mientras que Serbia necesita ganar y que los cameruneses no venzan a Brasil.

Tenemos alineaciones de los dos equipos.

Serbia: V.Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, S.Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

Suiza: Kobel; Widmer, Akanji, Schär, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

Hola, bienvenidos a uno de los partidos que cierra la fase de grupos de un Mundial que no puede ser más entretenido.