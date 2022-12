Mundial de Qatar 2022: ¿Quién es Regragui? El seleccionador de Marruecos que se enfrenta a España

Walid Regragui (47 años) no solo pide el apoyo de todo Marruecos para el partido de octavos de final. Reclama que toda África y el mundo árabe apoyen a su selección en uno de esos días que demuestran que los sueños se pueden conseguir. «Hay muchos chicos de pueblos pequeños que no pensaban estar aquí y están disputando una Copa del Mundo. Es una prueba de que África puede ganar un Mundial en el futuro y el mensaje es que se puede», decía el seleccionador de Marruecos antes de, seguramente, el día más importante en la historia del fútbol marroquí. Un partido en el que él no debía estar, o al menos no estaba previsto hace tres meses, cuando en el banquillo de la selección norteafricana se sentaba Vahid Halilhodzic. El bosnio se cansó de las faltas de respeto de Hakim Ziyech, el futbolista marroquí de más talento y del que dijo que «ni aunque alcanzara el nivel de Messi lo podría convocar». «Nunca había visto a un jugador de la selección no querer entrenar y decir que está lesionado cuando los médicos demuestran que sí puede jugar. No toleraré este comportamiento mientras yo sea seleccionador», explicaba sobre el atacante del Chelsea, que si no había un relevo en la dirección técnica se iba a perder la cita de Qatar.

Halilhodzic no dirigió a Costa de Marfil en el Mundial 2010 después de haberla llevado hasta allí y en 2018 también fue relevado del banquillo japonés antes de que pudiera encabezarlo en la Copa del Mundo de Rusia. El pasado mes de agosto supo que le iba a suceder lo mismo una tercera vez, porque la Federación de Marruecos anunciaba en un comunicado su despido. «Distintos puntos de vista entre la Federación y el entrenador para la preparación idónea para la fase final del Mundial 2022 han llevado a las dos partes a separarse de forma amistosa», decía la nota que dejaba a Marruecos sin seleccionador.

A finales de ese mes de agosto se anunció la llegada de Regragui, que ya avisó: «No vamos para jugar solo tres partidos. Vamos a optimizar el tiempo que tenemos para hacerlo bien», aseguraba este ex futbolista que pasó tres temporadas en el Racing y por eso respondió en castellano a la pregunta que le hicieron en castellano en la rueda de prensa previa. Una lesión de tobillo nada más llegar a El Sardinero dejó su paso por Santander en solo 27 partidos.

Aunque nació en Francia fue internacional por Marruecos y ahora dirige «a uno de los equipos más en forma en cuanto a moral de este torneo», según el propio Luis Enrique. El seleccionador alabó a su rival, que nada más ha recibido un tanto en tres partidos. Regragui había elogiado antes el fútbol español, del que se consideró un enamorado. «Me gusta mucho la cultura del fútbol de España. Llevan quince años jugando de la misma manera, con el famoso tiquitaca. Es un equipo que quiere siempre la pelota y nunca se la cede al rival. Es un equipo con un estilo muy reconocible. Aunque le pongas otra camiseta, sabes que está jugando España», explicó.