Una operación a corazón abierto, una Miss o por qué nunca jugó con España: así el Mikel Arteta, el estratega vasco que humilló al Madrid

Días y días escuchando que el balón parado era clave en la eliminatoria y el Real Madrid comprobó de primera mano la razón de dichas advertencias. Declan Rice, con los dos primeros goles de su carrera deportiva de falta directa, y Mikel Merino, con un trallazo, tumbaron al equipo blanco ysituaron al campeón de Europa con pie y medio fuera de las semifinales.

Hará falta un milagro, el enésimo y quizás el más grande, para que el Real Madrid se clasifique para la siguiente ronda. En una segunda parte de acierto total y de éxtasis en Londres, los 'Gunners' consiguieron el premio que llevan buscando años, sentirse grandes en Europa. Y uno de los grandes artífices del buen momento de este equipo es sin duda Mikel Arteta. Discreto y reservado es el cerebro pensante de esta maquinaria que ayer pasó por encima del Real Madrid. No suele meterse en polémica y huye de la atención pública a pesar de estar casado con una Miss España. Celoso de su vida privada no suele hablar de su familia y hay quienes no siquiera recuerdan parte de su trayectoria.

El pupilo de Guardiola olvidado por La Roja

Mikel Arteta Amatriain nació en San Sebastián, Guipúzcoa, el 26 de marzo de 1982. Como jugador, ocupaba la posición de centrocampista y se formó en la cantera del Antiguoko donostiarra, fichando por el Barcelona en 1997 con 15 años, sin llegar a debutar en su primer equipo. Tras disputar una temporada cedido en el PSG, fue traspasado en 2002 al Rangers, con el que logró el triplete escocés en su primera temporada.

En 2004, fichó por la Real Sociedad de su ciudad natal, pero tras no contar con minutos se atrevió de nuevo a salir de España. Se marchó en enero de 2005 al Everton inglés, primero como cedido y posteriormente traspasado, permaneciendo siete temporadas y ostentando la capitanía. En 2011 fichó por el Arsenal, club del que también fue capitán desde 2014, y en el que permaneció hasta colgar las botas al final de la temporada 2015/16.

Como entrenador, comenzó como técnico asistente del Manchester City de la mano de Pep Guardiola. El 20 de diciembre de 2019 acepta el cargo de primer entrenador del Arsenal.

A pesar de su rendimiento en los terrenos de juego fue el gran olvidado para la Selección Española. En el Everton donde jugó sus mejores temporadas estuvo a punto de vestir la camiseta de La Roja en 2009, pero una lesión en la rodilla derecha le impidió su debut con la selección.

El reto médico que pudo acabar con su sueño

El suyo en un caso de tenacidad y constancia. Nunca se rinde. Algo que le viene del grave problema médico que tuvo que afrontar en su infancia y que podría haber acabado con su carrera antes de empezar. “Nací con un gran problema en el corazón que no pudieron resolver hasta que cumplí los dos años porque era demasiado pequeño. Tuvieron que abrirme el corazón y examinarlo”, explicó Arteta en una entrevista para la BBC. Su caso resultó ser un desafío para los médicos ya que la operación cardíaca a la que tuvo que someterse era algo casi inédito en la España de los 80. “Fue una de las primeras cirugías que se hicieron de esa manera, así que no sabíamos cómo iba a terminar. Todo se desarrolló con normalidad y pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional”, relató.

Su historia de amor

La separación de sus padres le afecto mucho a nivel personal y tal vez por eso protege a su familia del ruido mediático. Arteta está casado con la modelo Lorena Bernal (1981) que ganó Miss España en 1999 con tan solo 17 años. Tras su boda en 2010, la familia se mudó a Inglaterra. Lorena nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, pero se mudó a España con su familia a la edad de un año.

Allí asistió a un liceo francés en San Sebastián y posteriormente continuó su educación en la Escuela Maurice Ravel en San Juan de Luz, Francia. Con tan solo siete años, Lorena ingresó a la industria del modelaje y a los 13 comenzó a asistir a cursos de interpretación. Debutó en la pantalla en 1999 en un episodio de La Mansión Larrea.

El talento de la joven fue reconocido de inmediato y se convirtió en una estrella de la televisión y el cine español en la década de 2000, apareciendo en El secreto, Luna negra, Menos es más y otras películas. Una de sus apariciones más recientes en pantalla fue un cameo en la popular serie The Good Doctor en 2023.

Alcanzó gran popularidad por su belleza cuando, con solo 17 años, ganó el título de Miss España 1999. Aunque era demasiado joven para competir en Miss Universo, logró ubicarse entre las diez mejores en Miss Mundo.

Además de su carrera como actriz y modelo, la esposa de Mikel Arteta también es propietaria de una empresa de coaching personal y espiritual llamada Live Love Better. "Desbloquea el camino hacia tu verdadera esencia al deshacerte de las creencias limitantes y los patrones que obstruyen tu progreso. Abraza el viaje hacia el redescubrimiento de tu yo auténtico, aprendiendo a vivir con amor y alegría genuinos en cada rol que desempeñas, ya sea como individuo, padre, pareja o cualquier aspecto de tu identidad multifacética", se puede leer en su página web.

Conoció a Mikel en una discoteca de San Sebastián en 2002. En aquel momento, no tenía ni idea de que era futbolista. Arteta jugaba en el Rangers escocés, mientras que Bernal ya se estaba haciendo un nombre en la televisión española y estadounidense.

En 2010, la pareja decidió casarse y tienen tres hijos: Gabriel (nacido en 2009), Daniel (nacido en 2012) y Oliver (nacido en 2015).