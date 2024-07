Otegi no oculta su rabia por el triunfo de España: "No es mi selección, no es mi Rey..."

La selección española masculina de fútbol se proclamaba anoche campeona de la Eurocopa que se ha disputado en Alemania tras ganar en la final celebrada en el Olímpico de Berlín a Inglaterra por 2-1 gracias a un gol en los últimos minutos de Mikel Oyarzabal. España se ha convertido en la más laureada del torneo con su cuarto título tras los de 1964, 2008 y 2012 después de un trepidante encuentro, sobre todo en la segunda mitad en la que se adelantó muy pronto con un gol de Nico Williams. Cole Palmer ha firmado la igualada después de que la 'Roja' perdonase varias ocasiones claras y en el minuto 87 Mikel Oyarzabal ha empujado un gran centro de Marc Cucurella para dar la victoria definitiva al equipo de Luis de la Fuente. Todo un país empujo al equipo y el territorio nacional fue una fiesta.

¡Nuestra nación!

Un triunfo que, sin embargo, no ha sido del agrado del todos tal y como ha demostrado Arnaldo Otegi. Y es que el gol de Mikel Oyarzabal, jugador vasco de la Real Sociedad, no debió sentar muy bien al líder de EH Bildu que no ha ocultado su rabia por la gesta histórica de España de España. «¡Nuestra nación, nuestra gente, nuestra selección nacional!», escribió Otegi en sus redes sociales. Un mensaje que acompañó de la mítica imagen del derbi vasco de 1976, en el que los capitanes de la Real Sociedad y Athletic Club, Inaxio Kortabarria y José Ángel Iribiar, saltaron al campo con la ikurriña.

"Pues va a ser que no..."

Pero no contento con eso, Otegi no dudo en retuitear un mensaje que resume tal vez de manera más certera el sentir del político abertzale. "No les basta con imponer sus colores, no les basta con imponer su rey, no les basta con imponer su selección, no les basta con nada, ahora tienes que aplaudir. Pues va a ser que no", se puede leer en el citado mensaje.

Arnaldo Otegi, dirigente de EH Bildu ya había dejado claro que no iba con España en la semifinal (y tampoco con Francia) y también quiso marcar distancias con la final. En un mensaje en vasco en las redes escribió: "No lo olvides, siempre tenemos lo nuestro! ¡Nuestro País Vasco, #NuestraEuskalSelekzioa, nuestra bandera y nuestra bandera de Navarra!", encima de una ikurriña y pidiendo la selección vasca.

Las reacciones a su "tuits" no se han hecho esperar provocando una auténtica cascada de indignados comentarios. "¡Jódete rata!", "No sois separatistas sois malos españoles" o "Que pesados, joderos que Oyarzabal es mas español que la tortilla, catetos", son algunos de los mensajes que inundan "X".