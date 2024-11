Partidos de hoy y horarios de la UEFA Nations League y Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

El fútbol de selecciones continúa el día de hoy. En este último parón de selecciones del año, los partidos de la UEFA Nations League se reanudan el día hoy con países que siguen en búsqueda de un mejor puesto, solamente Alemania y España tienen asegurado el primer lugar y los cuartos de final en la liga A, mientras que en las eliminatorias de Sudamérica, Argentina, campeona de la Copa América, se encuentra en el primer puesto, pero Colombia y Uruguay se acercan, entre tanto Brasil, está hasta la cuarta posición.

En la Nations League, los partidos inician desde las 16:00 horas, con el partido entre Kazajistán ante Austria, esta última selección está empatada a 7 puntos en el grupo 3 de la liga B junto a Eslovenia y Noruega, quienes se enfrentan. En la liga A, Inglaterra viaja a Atenas para enfrentarse a Grecia en su Estadio Olímpico, actualmente los griegos están en el primer lugar y están invictos, ya que en la jornada anterior superaron a 'The Three Lions' en Wembley. Francia recibe a Israel, que no ha conseguido ganar ninguno de los partidos, los galos están en segundo lugar y esperarán a saber también el resultado del Bélgica vs Italia que también se disputará el día de hoy.

Horario de todos los partidos de la UEFA Nations League hoy

Kazajistán - Austria: 16:00 horas (Ortalyq stadion)

Armenia - Islas Feroe: 18:00 horas (Vazgen Sargsyan Republican Stadium)

Macedonia del Norte - Letonia: 20:45 horas (Todor Proeski National Arena)

Grecia - Inglaterra: 20:45 horas (Estadio Olímpico de Atenas)

Francia - Israel: 20:45 horas (Stade de France)

Bélgica - Italia: 20:45 horas (Estadio Rey Balduino)

Irlanda - Finlandia: 20:45 horas (Estadio Aviva)

Eslovenia - Noruega: 20:45 horas (Estadio Stozice)

En las eliminatorias sudamericanas, habrán tres partidos el día de hoy correspondientes a la jornada 11, Brasil visita a Venezuela, los cariocas comandados en ataque por Vinicius Junior y Raphinha, pero sin poder contar con Rodrygo por la lesión en el último partido del Real Madrid, buscarán acercarse a los primeros puestos, pues están a seis puntos del primer lugar, la selección campeona del mundo y de América, Argentina, que también va de visitante, los de Lionel Scaloni se enfrentan a Paraguay.

Horarios locales y de España de las eliminatorias sudamericanas