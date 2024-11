Dinamarca - España: horario y dónde ver la fase de grupos de la UEFA Nations League hoy

España viaja a Copenhague para enfrentar su siguiente partido de UEFA Nations League. Los de Luis de la Fuente ya se han clasificado a los cuartos de final, ahora buscarán mantener el invicto ante una Dinamarca que se encuentra en segundo lugar del grupo 4 de la Liga A. La Roja está en la primera posición con 10 puntos tras conseguir tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas, además de únicamente haber recibido un gol en contra.

La Selección Española es la actual campeona de la Nations League. Consiguieron el trofeo de la edición 2022-23 cuando en la ciudad de Enschede en Países Bajos vencieron en la final a Croacia, Rodrigo Hernández, que ahora es Balón de Oro y se encuentra en recuperación tras la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, fue elegido como el mejor jugador en esa ocasión. En la actualidad, España tiene su pase a cuartos, pero aún quedan dos jornadas de la fase de grupos por delante en este parón de selecciones, que es el último de 2024.

Para estas dos jornadas La Roja no contará con Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Rodrigo Hernández, Ferran Torres, Lamine Yamal y el último en bajarse de la concentración fue Pau Torres, quien llegó con molestias musculares y para evitar riesgos, se decidió que regresara a su equipo para iniciar la recuperación. El elegido para cubrir la baja del central es Pau Cubarsí, quien ha entrenado ya con la Selección Española con la misma protección facial que utilizó en el último partido del Barcelona. Morata y Fabián también se reincorporaron a los entrenamientos, como lo comentó Luis de la Fuente: "Ahora mismo están bien. Morata ha entrenado casi con normalidad y está bien, casi en perfectas condiciones. Fabián está mejor y espero que para mañana esté disponible, o bien al principio o bien durante el partido".

Cubarsí y Morata se suman al grupo en el último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol ZIPI Agencia EFE

Por parte de Dinamarca, en las últimas dos jornadas no lograron conseguir la victoria, primero fueron superados 1-0 por España con el gol de Martín Zubimendi en el partido que ocurrió en el Estadio Enrique Roca y posteriormente, para la cuarta jornada terminaron con un empate a dos tantos en su visita a Suiza. El seleccionador Brian Riemer ha comentado que este encuentro será "una especie de final", además de las estadísticas en contra de La Roja, pues no han podido ganarles desde 1993. "No podríamos desear un escenario mejor que el del Parken un viernes por la noche. Estoy seguro de que los aficionados están más que preparados", expresó el seleccionador en la rueda de prensa.

Horario y dónde ver el Dinamarca - España, UEFA Nations League

El partido iniciará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y será transmitido por RTVE, por lo que se podrá ver en televisión a través de La1. El encuentro de la Liga de las Naciones de la UEFA también se podrá ver online con la aplicación RTVE Play y también por la web de RTVE. Podrás seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Dinamarca: Schmeichel, Nelsson, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Bah, Dorgu, Isaksen, Gronbaek, Hojlund.