Pedro Ruiz lanza una larga crítica a Lamine Yamal, pero le da dos consejos que debería seguir

El humorista Pedro Ruiz ha dirigido una serie de declaraciones contundentes hacia Lamine Yamal después de la controvertida celebración del 18º cumpleaños del futbolista del FC Barcelona.

Dos graves polémicas por el cumpleaños

En la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal los invitados no podían entrar a la finca con móvil ni con cámaras para preservar la intimidad del futbolista, perol a principal controversia surge por los organizadores del evento contrataron a personas con enanismo "únicamente para entretenimiento y atracciones", contraviniendo la legislación española. La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas (ADEE) presentó una denuncia formal contra el futbolista por este hecho.

Otro aspecto controvertido fue la contratación de mujeres específicamente para el evento. Una modelo reveló que ofrecían entre €10.000 y €20.000 para cada chica, con todos los gastos incluidos: "Todo está incluido, vuelos, hotel, comida y lo que decidas pasar mientras estás en la isla preparándote para la fiesta". Se solicitaba "discreción obligatoria" y la ubicación exacta se compartía unas horas antes del evento.

La opinión de Pedro Ruiz

De ahí que Pedro Ruiz, conocido presentador de televisión, publicó un mensaje dirigido directamente a Lamine Yamal a través de sus redes sociales. "Verás, Lamine, ni me conoces ni es necesario, pero por si acaso, y con la mejor intención te digo, yo no inventé el mundo, ni tú tampoco. Me gusta mucho cómo juegas a fútbol, pero cuando sales del campo, estás eligiendo ahora el peor de los caminos". Y añadió: " Iniesta, Messi, Xavi, Cruyff, Butragueño, Santillana, Kross, Luis Aragonés, no han cometido un error que llegue ni al 1% de los que llevas estos últimos días"

El presentador fue particularmente crítico con el entorno del jugador, declarando: "Los que se hacen fotos contigo en tu fiesta de cumpleaños no son tus amigos y tú de ellos tampoco, es postureo".

Los consejos

Ruiz también cuestionó el impacto de estas decisiones en la imagen del futbolista: "Verás, Lamine, marcar goles no te convierte en intocable".

El presentador empleó terminología deportiva para describir el comportamiento del jugador: "Cuando acaban los partidos empiezas a estar demasiadas veces fuera de juego", utilizando la analogía del offside para criticar su comportamiento fuera del campo. "Sería una pena que una carrera como la tuya se truncara. Pero con tus últimas decisiones sería poco probable que yo le regalara una camiseta tuya a un sobrino. Cuando acaban los partidos empiezas a estar demasiadas veces fuera de juego. Te lo digo con aprecio. Se puede uno equivocar, pero tan pronto y tanto, no”

Pedro Ruiz concluyó sus declaraciones con dos reflexiones: "sin criterio no hay suerte que valga" y "Cuanto más se presume, menos se gusta", sugiriendo que el exhibicionismo puede ser contraproducente para la imagen pública del jugador.