La sorprendente reacción de Pedro Ruiz ante la cancelación de 'La familia de la tele': "Sí lo celebro"

Pedro Ruiz ha sorprendido con su reciente declaración en X (antiguo Twitter) sobre la cancelación de 'La familia de la tele', que emitió el pasado miércoles 18 de junio el último programa de su historia, tras claudicar en cuanto a audiencias se refieren con una cuota media paupérrima de 6,8% en su primer acto y 6,1% en el segundo, tras solo 32 programa emitidos en la cadena principal del ente público. El mítico presentador de televisión espetó que "no celebra el mal de nadie" pero sí aplaude y celebra que los telespectadores de la televisión pública no hayan confiado en esta deriva.

Celebrando su cancelación por este motivo

Pedro Ruiz ha vuelto a pronunciarse con firmeza respecto a la cancelación del programa 'La familia de la tele', dejando claro que su posición no es fruto de animadversión personal hacia los colaboradores. El comunicador ya había expresado días atrás en redes sociales que no celebra el mal ajeno y que desea a todos los integrantes del espacio “la mejor recolocación”, a pesar de considerar que el programa fue planteado en un “terreno equivocado”. Ahora, tras la despedida oficial de María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand y el resto del equipo, Ruiz reitera su postura: la televisión pública no debería apostar por formatos de ese tipo. Aun así, subraya que su crítica es al modelo de contenido, no a las personas que lo desarrollaron.

En una nueva publicación en su cuenta de X, el también actor reafirma que la cancelación de 'La familia de la tele' no le produce ninguna satisfacción personal. “Deseo a sus colaboradores buen nuevo acomodo”, insiste, desmarcándose de cualquier actitud revanchista. Sin embargo, matiza que sí celebra el rechazo de la audiencia a este tipo de formatos, señalando que “la tele pública no debe seguir esa deriva”. De este modo, Ruiz lanza un mensaje rotundo sobre el papel que, en su opinión, debe asumir una cadena pública: alejarse de contenidos más propios de otras plataformas o estilos.

La audiencia condenó a 'La familia'

'La familia de la tele' era una de las grandes apuestas de José Pablo López como Director General de RTVE. La llegada de la constelación 'Sálvame' al ente público estaba llena de expectativas pero la audiencia le ha dado la espalda al magacín de actualidad y crónica social que presenta María Patiñojunto a Inés Hernand y Aitor Albizua, con Belén Esteban, Kiko Matamoros y Lydia Lozano entre otros en el grupo de colaboradores del programa. Concebido con un presupuesto inicial de más de 6 millones de euros para 65 entregas, más de 3,4 millones se han destinado a sueldos: 1,82 millones para el equipo artístico y 1,6 millones para el técnico. Presentadores como María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua cobraban entre 950 y 1.616 euros por programa. Los colaboradores percibían entre 54.150 y 65.550 euros, y los invitados pueden llegar a cobrar 2.000 euros por aparición. También se han invertido 365.822 euros en plató, y el evento de lanzamiento, el “Gran Desfile”, costó 440.044 euros. A esto se suman 204.111 euros en traslados, dietas y hoteles.