Polémica por lo que hace Raphinha con el balón antes de tirar el penalti ante el Celta: ¿Es legal?

El FC Barcelona venció anoche por un loco 4-3 al RC Celta de Vigo en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, gracias a un penalti marcado por Raphinha Dias en el 98' que ha dejado inservible el 'hat-trick' de Borja Iglesias para los visitantes en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y habiéndose esfumado un 1-3 durante la segunda mitad.

Y precisamente el penalti lanzado por Raphinha se ha convertido en el protagonista en redes sociales. En primer lugar porque muchos usuarios consideran que el futbolista blaugrana debería haber sido expulsado mucho antes de la pena máxima. El colegiado perdonó la expulsión por agresión a Raphinha que se encaró con Iago Aspas y le golpeó en el pecho y en la cara. El colegiado le sacó amarilla y también se la mostró al agredido, un Aspas que estuvo un tiempo doliéndose sobre el césped. Seis minutos después, el brasileño, que no debía estar sobre el césped, fue el encargado de marcar el gol de la remontada del Barça.

¿Un truco ilegal?

Y en segundo lugar, por la artimaña utilizada antes de lanzar la pena máxima y que ha generado un gran debate. Raphinha decidió mojar el balón antes de tirarlo. ¿Es legal?

Mojar el balón antes de tirar, especialmente un penalti, puede ser una estrategia para aumentar la dificultad para el portero. El agua puede hacer que el balón resbale más, lo que puede complicar su control y hacer que sea más difícil atajar. Cuando el balón se moja, la capa exterior puede volverse más resbaladiza. Esto puede hacer que el balón cambie de trayectoria al ser golpeado, o que se desvíe al intentar controlarlo. La intención del jugador que moja el balón es que el portero tenga más dificultad para leer la trayectoria del balón y para reaccionar ante el movimiento inesperado que puede causar la humedad.

Tras el curioso detalle que fue captado por las cámaras, muchos usuarios criticaron que no fuera sancionado por el árbitro. "¿Esto es legal?? Se puede hacer….o si lo ven le sacan amarilla?? que por cierto sería la segunda…Lo único claro es que mires donde mires verás siempre un delito, una fechoría o un chanchullo del FCBarcelona", "Esto se podría considerar conducta antideportiva, segunda amarilla y expulsión. Aunque no habría cambiado mucho la situación, lo tiraría otro. Quizás no mete claro, pero bueno eso ya es especulativo" o "Ya ni se tapan, lo hacen descaradamente, es una vergüenza" son algunos de los indignados comentarios que inundaron "X".

Sin embargo, a pesar del enfado, lo cierto es que no existe ninguna regla escrita que prohíba cierta "trampa".

Esto dice la norma

Posición del balón y del lanzador

El balón debe estar inmóvil sobre el punto de penalti, y el lanzador debe ser claramente identificado. Ningún otro jugador, excepto el portero, puede estar dentro del área o a menos de 9,15 metros del balón.

Movimiento del lanzador

El futbolista que ejecuta el penalti puede tomar impulso y realizar amagues antes de golpear el balón, pero no puede detenerse completamente después de finalizar la carrera.

Golpeo con un solo pie

El lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto.