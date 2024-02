El polémico despido de Iker Casillas: echa a su entrenador en la Kings League y este no se corta en Instagram

Además de su faceta como esttrella en redes sociales donde causa furor especialmente en TikTok, el ex portero del Real Madrid y de la Selección Española está volcado en su proyecto de streamer en la Kings League de Gerard Piqué, en la que es presidente del equipo 1K FC y lo está dando todo como creador de contenido.

La nueva temporada ya ha arrancado con los mismos 12 equipos que formaron parte de la primera edición de la Kings League y uno de esos integrantes vuelve a ser el 1K FC que ha sorprendido en las últimas horas con una decisión inesperada. El equipo presidido por Iker Casillas se encuentra quinto en la clasificación habiendo conseguido 6 puntos de 12 posibles en las cuatro primeras jornadas del tercer split. Pero aunque el rendimiento no ha sido malo, el guardamente tomaba ayer mismo la decisión de prescindir de su entrenador Erik Llorca.

"Sin duda ha sido todo un viaje, Erik. Muchas gracias por tu esfuerzo y compromiso con el equipo, estaremos siempre agradecidos", se puede leer en el mensaje publicado en el perfil oficial del equipo. En 1K aseguran que el motivo de este despido es meramente deportivo y niegan haber cambiado a Llorca por otro técnico. De hecho, insisten en que aún no han escogido a un relevo para el banquillo. «No tenemos ni idea de quién va a ser el futuro entrenador. Aprovecharemos este parón para ver si podemos tenerlo listo de cara a la próxima jornada», aseguran.

Una decisión que parece no haber gustado nada al técnico a tenor de las últimas publicaciones en su "stories" de Instagram. "Iker no quiere que continúe en 1K. Ayer por la noche recibo una llamada de un miembro de 1K para transmitirme que Iker decide hacer un cambio de entrenador. En ese momento no me dieron ningún motivo concreto de porqué le destituían, simplemente que Casillas quiere hacer el cambio" asegura en un vídeo que luego acompaña con multitud de mensajes de apoyo y pesar por su marcha. Pero aún va más y reflexiona sobre un despido que considera injusto. "Esta es la mierda del Fútbol. No importa quien seas que te apartan". sentencia.

Al entrenador le sorprendió la decisión pero tambien a sus seguidores y jugadores, como demuestran los mensajes que Llorca ha hecho públicos. "En el vestuario sabemos el trabajo que has hecho", "me quedo con ganas de más", o "Espabila Casillas" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la sucesión de "stories". Su malestar puede resumirse en la lapidaria frase con la que anuncia su salida: "Los entrenadores no somos superhéroes, los entrenadores sentimos".

En Twitter las reacciones tampoco se han hecho esperar y son muchos los que consideran precipitada la decisión de Iker Casillas.