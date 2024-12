Posible alineación del Real Madrid contra Pachuca, final de la Copa Intercontinental 2024

El Real Madrid está listo para afrontar un duelo crucial en la final de la Copa Intercontinental frente al Pachuca, equipo que representa al fútbol mexicano en esta competición.

Carlo Ancelotti tiene a su disposición una alineación prácticamente de gala, marcada por el regreso de piezas clave como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga. Analizamos las claves del encuentro y el posible once que presentarán los blancos.

Mbappé y Camavinga, las grandes novedades

Kylian Mbappé: Después de unas molestias leves en el isquio de su pierna izquierda, el delantero francés apunta a titular. Aunque se realizará un último test médico antes del partido, el optimismo en el cuerpo técnico es alto tras sus recientes entrenamientos a pleno rendimiento.

Eduardo Camavinga: Ancelotti planea devolver al joven francés al pivote, una posición en la que se siente cómodo y donde puede aportar equilibrio y salida de balón. Su actuación en Vallecas, aunque breve, fue suficiente para confirmar su buen estado físico.

Rodrygo, indiscutible tras su actuación en Vallecas

El brasileño Rodrygo llega reforzado tras un partidazo contra el Rayo Vallecano, donde dejó claro que merece un lugar en el once. Su capacidad para desbordar y generar peligro será clave en la banda derecha, mientras que el costado izquierdo estará liderado por Vinicius Jr., galardonado recientemente con el premio The Best.

La defensa y el mediocampo: equilibrio y solidez

En la defensa, Ancelotti mantendrá a Aurélien Tchouaméni como central, una posición en la que ha destacado con solidez. Estará acompañado por Rüdiger en el eje central, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales. En el mediocampo, el trío formado por Camavinga, Valverde y Bellingham promete intensidad, creatividad y llegada al área rival.

Posible alineación del Real Madrid frente a Pachuca

Este sería el once titular que podría alinear Carlo Ancelotti para el partido de hoy. En defensa repetirá Tchouaméni junto a Rudiger ante las ausencias de Militao y Alaba.

Portero: Courtois.

Courtois. Defensa: Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García.

Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García. Mediocampo: Camavinga, Valverde, Bellingham.

Camavinga, Valverde, Bellingham. Delantera: Rodrygo, Vinicius Jr., Mbappé.

El desafío de Pachuca

Aunque el Real Madrid parte como favorito, el Pachuca es un equipo que no debe subestimarse. Su estilo de juego dinámico y su capacidad para sorprender en transiciones rápidas lo convierten en un rival peligroso. Será crucial que el Madrid controle el ritmo del partido y aproveche al máximo su superioridad técnica y táctica.

La final de la Intercontinental promete ser un espectáculo imperdible, con un Real Madrid dispuesto a desplegar toda su artillería pesada en busca de un nuevo título internacional.