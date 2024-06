Preguntan a Carvajal por las palabras de Mbappé y su respuesta sobre la bandera dará que hablar

Dani Carvajal sigue demostrando su hambre de éxito tras una temporada excepcional con el Real Madrid. El defensa ya ha dejado su huella con un gol contra Croacia. En una reciente entrevista con la Cadena SER, Carvajal compartió las claves para afrontar el próximo partido de octavos de final contra Georgia, subrayando un valor fundamental: la humildad para no creerse superior a nadie

Otra pieza fundamental en el éxito del equipo, según Carvajal, ha sido la influencia del seleccionador Luis de la Fuente. Desde su llegada, el seleccionador ha logrado infundir una nueva mentalidad en el grupo, haciéndoles sentir capaces de enfrentarse a cualquier adversario y salir victoriosos. "De puertas para dentro el míster nos transmite que no hay nadie mejor que nosotros. Eso nos da muchísima confianza. Nosotros pensamos que somos buenos jugadores, que podemos hacer buenos partidos, y que ser los mejores o no depende de lo que hagamos sobre el césped”, explicó el lateral derecho.

Reflexionando sobre su rendimiento personal, Carvajal no dudó en calificar esta temporada como la mejor de su carrera a nivel individual. Su continuidad en el equipo, su contribución tanto en defensa como en ataque, y su capacidad para mantener un alto nivel de rendimiento le han convertido en fundamental en el Real Madrid y en la selección. "Es mi mejor temporada. A nivel de continuidad, de aportación y de nivel creo que sí”, decía. Le preguntaron si se considera el mejor lateral derecho del mundo :"Valorando este último año creo que sí. Yo me lo creo siempre para mí, para mi confianza, pero ahí están los datos. Hemos cosechado la Champions incluso marcando, LaLiga, y ahora estamos aquí en la Eurocopa. Si no me lo creo yo, quién se lo va a creer”, añadió el defensa, quien ha mostrado una notable mejora en su capacidad goleadora, anotando varios tantos de cabeza.

En la entrevista, Carvajal también compartió su opinión sobre temas más allá del fútbol, incluyendo la intervención política del delantero francés Kylian Mbappé, quien recientemente hizo un llamado a los ciudadanos de Francia para votar y frenar el ascenso de los extremos políticos. Dani Carvajal, que nunca se calla en estos temas, se mantuvo más o menos al margen al principio de su respuesta: "En el momento en el que opinas un bando te va a alabar y otro te va a criticar. Es insalvable. Yo, como jugador, me mantengo al margen de mi ideología política. Lo he hecho en toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo. Al final el voto de cada uno es privado. Si él piensa que es lo correcto y lo que debe hacer, adelante”, dijo al principio.

Y luego ya siguió hablando de la bandera: “Yo lo único que quiero y deseo es que tengamos un país que prospere, un país en el que nos sintamos seguros, un país en el que se reduzca el paro y un país en el que seamos todos felices y poder ir por el mundo con nuestra bandera bien alta presumiendo de que tenemos si no el mejor uno de los mejores países del mundo”.