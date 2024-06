De Yolanda Díaz a Izquierda Unida, la frase de Ana Peleteiro que hace reaccionar a toda la izquierda

Ana Peleteiro se ha convertido en la atleta más reivindicativa de España y no le da miedo dar la cara, algo que sí ocurre a otros deportistas de élite. A diferencia de muchos otros atletas, que prefieren mantenerse al margen de temas controvertidos, ella no tiene reparos en expresar sus opiniones y luchar por lo que considera justo.

El oro en los campeonatos de Europa de atletismo le ha dado más voz y presencia, y no va a dejar pasar la ocasión de defender en lo que cree. Consciente de la influencia que conlleva su éxito, Peleteiro utiliza su visibilidad para hablar de temas más importantes que el deporte.

En una entrevista en televisión española ha propuesto un ley más severa contra los insultos racistas y señalando el auge del fascismo, ha hablado de la la necesidad de que figuras públicas como ella y Kylian Mbappé conciencien a la gente. "En Europa hay una corriente fascista que ha ganado mucho poder en los últimos años y creo que la gente que tenemos un altavoz tenemos que hablar para que la gente sea consciente de lo que hay", declaró Peleteiro. Según ella, es crucial que las personalidades influyentes utilicen su posición para educar y sensibilizar al público sobre la gravedad de estos temas.

Peleteiro admite que no tiene tiempo de responder a mensajes positivos, pero no se ve afectada por comentarios negativos en redes sociales, y destaca la importancia de usar su popularidad para dar voz a temas que afectan a otros.

La atleta reconoce la existencia de racismo en España, algo que inicialmente no creía, y asegura que tanto dentro como fuera del equipo olímpico nacional, muchos viven con comentarios racistas diariamente. "Yo, que decía que en España no había racismo, me han callado y me han dicho 'mira, pues sí que hay'", confiesa Peleteiro.

Ella ha experimentado el racismo directamente en redes sociales, describiendo cómo los comentarios negativos aumentaron cuando se percibió una "amenaza" debido a la presencia de más personas negras, y defiende el mestizaje como algo positivo. Su mensaje ha sido aplaudido por Izquierda Unida o Yolanda Díaz, entre otras personalidades de izquierda.

"Gracias Ana Peleteiro por utilizar tu potente altavoz para denunciar las desigualdades en nuestro país. Por gente como tú España es un país mejor", ha escrito Yolanda Díaz sobre las palabras de la atleta.