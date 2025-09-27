El presidente del Wingate & Finchley recibe amenazas de muerte tras la muerte de Billy Vigar, ex canterano del Arsenal

El fútbol inglés se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Billy Vigar, joven delantero de 21 años que perdió la vida durante un encuentro entre Wingate & Finchley y Chichester City. El accidente ocurrió cuando el jugador colisionó contra un muro perimetral en plena acción de juego, lo que le provocó una lesión cerebral grave. A pesar de la rápida intervención médica, incluyendo el despliegue de una ambulancia aérea, Vigar no logró sobrevivir.

La conmoción por el suceso ha trascendido el ámbito deportivo. El presidente del Wingate & Finchley ha denunciado haber recibido amenazas de muerte, tanto él como su hijo, en medio del dolor colectivo. “Estamos todos de luto. Todo lo que hacemos es voluntario...”, expresó, visiblemente afectado por la presión que ha recaído sobre el club.

La tragedia ha impulsado una campaña ciudadana bajo el nombre de Vigar's Law que busca mejorar las condiciones de seguridad en los campos de fútbol no profesionales. La iniciativa ha reunido más de 5.600 firmas, reflejando el impacto emocional y social del caso.

Billy Vigar se formó en la prestigiosa academia Hale End del Arsenal desde los 14 años, y pasó por las categorías sub-18 y sub-21 del club londinense. Su talento y dedicación eran reconocidos por compañeros y entrenadores, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

El fallecimiento del joven futbolista ha reabierto el debate sobre la seguridad en instalaciones deportivas de categorías inferiores. La comunidad exige una revisión urgente de protocolos para evitar que tragedias como esta se repitan. El comunicado de Chichester City resume el sentimiento colectivo: “Su familia está devastada de que esto sucediera mientras jugaba al deporte que amaba”.