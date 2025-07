Los primeros minutos de Mbappé con el Real Madrid de Xabi Alonso

El Real Madrid de Xabi Alonso todavía está en pañales, como el que dice, pues ha tenido poco tiempo para inculcar su idea. Se ve la idea de presionar más arriba, por ejemplo, como funcionamiento colectivo, pero en lo individual las piezas siguen moviéndose. Todavía faltaba una, quizá la más importante, por salir en la baraja del entrenador vasco, y lo hizo por primera vez en el partido contra la Juventus. Kylian Mbappé jugó sus primeros minutos con el nuevo técnico. El gran momento llegó a los 67 minutos y 30 segundos del encuentro, cuando la estrella francesa saltó al césped, en lugar de Gonzalo. Los aficionados enloquecieron.

El canterano ha aprovechado de maravilla la oportunidad que le ha dado Xabi, por la enfermedad de Mbappé. La estrella blanca tuvo problemas gastrointestinales que incluso le hicieron pasar una noche en el hospital. Ya estaba recuperado, después de perderse los tres choques de la fase de grupos del Mundial, pero el técnico del Madrid siguió dando minutos a un nueve que ya le estaba dando rendimiento. No fue su mejor partido en lo global, poco participativo, pero Gonzalo marcó el gol que mete al equipo español en cuartos, con un gran cabezazo.

Salió Mbappé con el Real Madrid ya en ventaja en una segunda parte en la que fue muy superior, después de un arranque con más dudas. No necesitaba el Madrid forzar mucho cuando apareció el francés, pues ya tenía el tesoro del gol, y el paso del galo por el encuentro no tuvo demasiado peso. En su primera intervención sí generó una oportunidad de peligro, con la llegada hasta la línea de fondo y un pase atrás que terminó con el disparo de Güler que detuvo Di Gregorio. No estuvo Kylian en ninguna jugada ofensiva más importante, siempre en la posición de delantero. El propio Xabi admite que su futbolista va a jugar como «9», aunque no sea un «9» al uso. Tampoco es imprescindible en su equipo un delantero clásico, un rematador nato.

Mbappé participó en la presión y se fajó, sin posibilidad de lucir, aunque tenía espacios. La enfermedad que ha sufrido le ha dejado débil, como reconoció el propio Xabi Alonso, y se notó. Ya no tenía la pelota tanto el Real Madrid, después de minutos en los que abrumó a su rival, pero se defendió con orden y sin sufrir demasiado. No pudo aprovechar los espacios Kylian para montar una contra que pusiera el punto y final definitivo al encuentro.

Fueron minutos que le vendrán bien a Mbappé para lo que queda de torneo, pues su participación debe ser importante para el Real Madrid, que quiere acabar con buen sabor de boca una temporada que no ha sido buena en lo general, aunque sí para el francés en el plano individual, pues ha ganado la Bota de Oro por primera vez.