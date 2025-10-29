La llamativa reacción de Lamine Yamal tras comprar la casa de Shakira y Piqué

Hay decisiones que marcan el paso de una promesa a una estrella, y la de Lamine Yamal parece una de ellas. Con apenas 18 años recién cumplidos, el futbolista del FC Barcelona no solo se ha ganado un sitio en el vestuario culé y en la selección española, sino que también empieza a escribir su propio relato de éxito fuera del campo. Según ha trascendido este fin de semana, Yamal estaría en la fase final de la compra de la que fue la residencia de Shakira y Gerard Piqué, una de las propiedades más codiciadas de Esplugues de Llobregat.

La operación, que se habría gestado en el más absoluto silencio durante los últimos tres meses, refleja el estilo de vida discreto que rodea al joven talento. Fuentes cercanas al entorno inmobiliario confirman que el acuerdo está "muy avanzado", aunque ni Yamal ni su familia han querido hacer declaraciones al respecto. El jugador, fiel a su perfil reservado, se limitó a sonreír a su llegada al piso donde todavía reside a las afueras de Barcelona, mientras los periodistas le preguntaban por la inminente mudanza.

La casa, con más de 700 metros cuadrados y un jardín que ha visto fiestas, rupturas y canciones, ocupa un lugar especial en la mitología reciente del celebrity real estate catalán. Fue el escenario de la vida familiar de Shakira y Piqué durante casi una década, antes de su mediática separación. Su arquitectura contemporánea, sus vistas al mar y su ubicación en una exclusiva urbanización privada la han convertido en símbolo de éxito y exposición mediática a partes iguales.

Para Yamal, el fichaje inmobiliario tiene algo de gesto generacional: un relevo simbólico. El hogar que albergó la historia de una de las parejas más mediáticas del pop y el fútbol podría convertirse ahora en refugio del jugador más prometedor de La Masía. No solo se trata de una inversión, sino de una declaración silenciosa de independencia y madurez.