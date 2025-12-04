El punto de inflexión que buscaba Xabi Alonso

Xabi Alonso, que no es muy partidario de frases concluyentes en sus ruedas de prensa, lo dijo muy claro: «Hemos hecho el partido más redondo de la temporada». No hay muchas dudas de que en San Mamés, de repente, apareció la mejor versión de su Real Madrid hasta ahora, con el añadido de que sus futbolistas fueron capaces de mantener el nivel durante casi todos los minutos, sin esas lagunas que el técnico vasco quería corregir en las últimas semanas. Fue un Madrid decidido y con intensidad desde el primer minuto, ganador en todos los duelos individuales, seguramente convencido de que lo del Athletic era una final después de tres empates consecutivos en Liga que lo bajaron del liderato. Se habían esfumado los brotes verdes que trataba de implantar Xabi Alonso y muchos de ellos se recuperaron en la Catedral, con una goleada convincente.

Disfruta con espacios

Es cierto que el Athletic no es el león más fiero ahora mismo, y por eso se llevó los silbidos de su grada en una primera media hora en la que ya vieron cómo se les escapaba el partido, tanto en el juego como en el marcador. No se encierran atrás los de Ernesto Valverde, y eso es música celestial para este Madrid que disfruta corriendo con espacios. Mbappé y Vinicius son dos gacelas que vuelan con metros por delante y eso hicieron en el comienzo; mezclando muy bien entre ellos además. «Había que dejar de hablar y actuar; eso hemos hecho. Son partidos diferentes. El Athletic juega con una línea alta y hemos tenido más espacios. Elche y Girona se pusieron a defender y tenemos que mejorar contra los bloques bajos», lanzaba en la zona mixta Courtois, analizando otra realidad, que el Madrid sufre con equipos que defienden en bloque bajo. Fue un alivio que el Athletic quisiera jugar, aunque también es cierto que marcar pronto también suele allanar el camino. «Por el orgullo de nosotros como jugadores tenemos que dar más en el campo. La primera parte en Girona no dimos lo suficiente y tenemos que saber que si no juegas al 100% de intensidad cualquier equipo te puede poner en peligro; no podemos pensar que vamos a remontar siempre», añadía el belga. En San Mamés se vio al Madrid más comprometido en bastantes semanas y eso es una ayuda para que las ideas de Xabi vayan germinando. Trata el vasco de implantar conceptos nuevos, aunque las bases siguen siendo la solidez de Courtois y la pegada de Mbappé, que ya lleva 25 goles este curso en 20 partidos, 16 en Liga, además de cuatro asistencias. No hay ningún futbolista que haya participado en más goles de manera directa esta temporada. «Jugar con Kylian es mejor que contra él. Sus arrancadas no las tiene nadie. A veces digo ‘‘qué suerte la mía de jugar con Mbappé’’», terminaba Courtois.

«Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante», analizaba Xabi después de sumar tres puntos importantes para seguir la estela del Barcelona. El vasco ha encontrado a su pareja de centrales, Rüdiger y Militao, con permiso de Huijsen, por la seguridad que dan ambos cuando coinciden en el centro de la defensa.

Camavinga, más músculo en el medio

En el medio, apareció Camavinga en el lugar de Güler, para ganar más duelos, y el francés lo hizo muy bien hasta su problema en el tobillo. De hecho, se encargó también de marcar de cabeza el segundo tanto, después de una jugada con muchos toques en la que el Madrid tuvo paciencia y calidad para encontrar el hueco definitivo. El primer tanto, en cambio, vino de un balón largo de Trent Alexander-Arnold a Mbappé al espacio. Tuvo de todo el equipo blanco en San Mamés, primero juego directo y después de toque. Si Xabi buscaba un punto de inflexión, igual lo ha encontrado.