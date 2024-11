Los puntos que necesita el Real Madrid para salvarse en la Champions

Son 24 los equipos que se clasifican para la siguiente fase de la Champions y el Real Madrid, con dos victorias y tres derrotas, está ahora mismo, en la posición 24. Debajo de él se encuentra el PSG, que, si acabase así, no jugaría la siguiente fase. La diferencia entre estar entre los ocho primeros o en los puestos más abajo es que te ahorras dos partidos de clasificación. El octavo es el Mónaco, con diez puntos, los mismos que el Lille, que ocupa la decimosegunda posición. El Bayern, con un punto menos, está en el puesto 13. Es decir, varios clásicos, potencias del fútbol europeo, están, por ahora, obligados a jugar la clasificación de play-off. No son buenas señales, pero no es muy grave.

Según calculó Míster Chip en su canal de Youtube y tras más de 50.000 combinaciones, con nueve o diez puntos se podría estar en la siguiente fase. El Real Madrid tiene seis, por lo que le bastaría, en los tres encuentros que le quedan, con sumar un empate y una victoria.

Hasta con una derrota en el campo del Atalanta, en el siguiente partido de la Champions, el martes 10 de diciembre, podría clasificarse. Cierra la primera parte de la Champions, las últimas semanas de enero, recibiendo alSalzburgo y después jugando en el campo del Brest, el sorprendente equipo francés. Si se mira con cuidado y sin alarmismos, si se piensa que, para entonces, ya estará Vinicius, el futuro del Real Madrid no corre peligro.

Pero es evidente que el encuentro del Liverpool, como pasó con el choque frente al Barcelona, va a dejar heridas y que el partido contra el Atalanta es más importante de lo esperado, porque va a marcar si el Madrid juega con fuego o si toma aire. Y para ese choque, no va a estar Vini, que se ha convertido en un futbolista principal.

El Madrid recibe al Getafe este fin de semana, después viaja a San Mamés y más tarde a Girona, antes de ir a Italia, para volver a la Champions, esa competición que tanto le gusta y que tan mal sabor de boca le esta dejando este curso. «Tenemos que seguir así y este es el camino. Hemos vuelto a ser competitivos y a sacrificarnos. Tenemos cosas que mejorar, pero vamos a mejorar y nada más. No me arrepiento de nada del planteamiento. La idea era defender bien y salir desde atrás con el balón. Hemos tenido superioridad en cuatro o cinco transiciones. El planteamiento ha sido bueno», aseguraba después del partido Carlo Ancelotti. Cuando la cosas van bien, es el primero que advierte lo que está por llegar, pero que, cuando los partidos se tuercen, adopta una visión positiva. Contra el Barcelona, tras la goleada en el Bernabéu, rescató la primera mitad. Y eso volvió a hacer frente al Liverpool.

Pero las sensaciones, más allá del resultado, no dejan muchas alegrías al Real Madrid. Contra Osasuna y Leganés mostró una buena cara, pero cuando el reto subió de nivel, se vio que le pesan las lesiones y también que Mbappé no haya encontrado su nivel todavía. Tiene tiempo y lo importante es que llegue para cuando, tras Navidad, el Real Madrid se juegue los títulos más importantes del curso: «Muchas veces los delanteros tienen momentos en los que les cuesta marcar y están un poco decepcionados. Puede que le falte un poco de confianza y si tienes un momento en el que no te salen las cosas a veces tienes que jugar sencillo y no complicarte más», explicaba el entrenador italiano tras el encuentro.

El delantero francés lleva nueve goles, tres de penalti, muy lejos de sus números habituales, que casi van a gol por encuentro. En Liverpool recuperó su posición en la banda, pero apenas pudo desbordar y no ayudó a dar aire al equipo ni cuando estuvo bien ni cuando se tuvo que encerrar.

Como suele suceder en los partidos de Champions, el Real Madrid corrió menos que el rival; una estadística que no se mira cuando gana, pero sí que se estudia al máximo cuando pierde. Si el Liverpool hizo 108 kilómetros, el equipo de Ancelotti se quedó en 103. Decía Benítez que, a veces, se corre más porque se está mal colocado. Aunque no parece que el Liverpool estuviera peor colocado que el Real Madrid.