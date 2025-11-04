¿Por qué Alexander-Arnold dejó un mando de PlayStation en el memorial de Diogo Jota?

El Real Madrid homenajeó al difunto jugador portugués del Liverpool Diogo Jota, con una ofrenda floral al terminar la rueda de prensa previa al partido que disputará mañana, martes, de la cuarta jornada de Champions League en Anfield.

El técnico madridista, Xabi Alonso, junto con el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold se acercaron al cenotafio que los aficionados del Liverpool levantaron a su número 20 que perdió trágicamente su vida en un accidente de tráfico el pasado verano en Zamora.

Tras la conclusión de la rueda de prensa, en la que tanto el central blanco Huijsen como el entrenador Xabi Alonso dieron sus puntos de vista respecto al choque de mañana contra el Liverpool, la representación blanca hizo la ofrenda floral y presentaron sus respetos al póstumo jugador portugués y a la afición 'Red' que se encontraba en aquel momento en el altar que construyeron para Jota, gesto que respondieron con una ovación.

Pero, sin duda, el gesto más emotivo lo protagonizó el jugador del Real Madrid Trent Alexander-Arnol. El ex del Liverpool dejó un detalle que conmovió al mundo del fútbol. Junto a una sentida carta manuscrita, el jugador colocó un mando rojo de PlayStation en el memorial. "Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo mucho... Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día.", se puede leer en uno de los párrafos más conmovedores de la carta.

¿Por qué un mando de una videoconsola?

El motivo es sencillo: el portugués no solo fue un campeón sobre el césped sino con un joystick en sus manos.

El portugués demostró su pasión por los videojuegos hasta conseguir estar entre los mejores a nivel mundial en EAFC, antes FIFA. Tenía su propio equipo de e-sports.

El portugués saltó al radar mundial de los videojuegos durante el confinamiento por la pandemia. En 2020, mientras el mundo del fútbol se paralizaba, Jota se convertía en campeón invicto de la ePremier League Invitational tras definir el título precisamente ante su entonces compañero Trent Alexander-Arnold, a quien derrotó con gol de oro. No fue un resultado casual. Ese mismo año, logró un récord de 30 victorias en el modo FUT Champions de FIFA 21, posicionándose entre los 20 mejores del ranking global y llegando incluso al primer puesto del munds.

La relación entre Jota y el videojuego FIFA, hoy EA SPORTS FC, fue mucho más allá y durante varias temporadas, fue uno de los rostros elegidos para campañas publicitarias y apariciones oficiales en torneos digitales.

En el FIFA 22, llegó a disputar el Global Series Qualifier oficial, situándose entre los mejores 320 jugadores del continente oeste, lo que lo llevó a enfrentar a campeones mundiales e íconos de la comunidad gamer.

Una pasión que también llevó al campo en varias ocasiones. Diogo Jota celebró algún gol con el Liverpool haciendo que jugaba a la videoconsola y también, haciendo un triángulo con sus manos y poniéndoselo encima de la cabeza como si fuera en la vida real uno de las réplicas virtuales que casi cada jugador de élite tiene en el EAFC.

Diogo Jota Redes sociales

Tras su muerte, muchos futbolistas como Dembélé han repetido su icónico gesto tras marcar un gol.