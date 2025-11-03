El emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota a su llegada a Anfield

Dice Arne Slot que este Liverpool es un equipo nuevo. En realidad no lo es, pero sí que le está costando adaptar a las lujosas piezas que fichó el pasado verano para reforzar un bloque que acababa de ganar la Premier League muy sobrado. Se habían contenido en las ventanas anteriores para abrir la chequera a lo bestia después de ganar su liga. Todos esperaban un Liverpool más arrollador, y de momento no se parece en nada a un rodillo. Todo lo contrario. Los de Anfield pagaron 145 millones por Isak, que no está disponible ante el Real Madrid por un problema en el pie; 125 les costó Florian Wirtz, deslumbrante con Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen y que por ahora no funciona vestido de rojo. En trece partidos no ha marcado y solo ha repartido dos asistencias, precisamente en el último choque de Champions ante el Eintracht.

Antes de ganar el pasado fin de semana al Aston Villa, el Liverpool encadenaba cuatro derrotas consecutivas en la Premier, a la que se añadía la eliminación en la Carabao Cup frente al Crystal Palace. En Europa cayó inesperadamente ante el Galatasaray y ganó al Atlético sobre la hora con un gol de Van Dijk.

Le cuesta por ahora ser regular a este Liverpool en estado de «shock» por la trágica muerte de Diogo Jota. El portugués falleció inesperadamente en un accidente de tráfico junto a su hermano cuando iba camino de unirse a la pretemporada del equipo. Un golpe duro que cada futbolista en ese vestuario ha llevado como ha podido. Algunos, como Mohamed Salah, eran muy cercanos al jugador luso, y evidentemente todavía no lo han superado. «He oído que Salah era muy amigo de Jota. No parece él mismo. Ahora parece una sombra de lo que era, así que seré muy prudente a la hora de criticar a este equipo», decía Jon Obi Mikel en su podcast hace unos días. Fue un golpe duro para ese vestuario, que tomó aire con la última victoria en Premier y que ahora tiene un doble examen, hoy ante el Real Madrid y el domingo en el campo del Manchester City.

El curso pasado jugó de manera consecutiva estos dos partidos y ganó ambos, ahora, Slot lo ve distinto. «El Real Madrid llegó aquí con muchas lesiones y ahora no tiene casi ninguna. Está en una gran racha, muy positiva. Es un gran equipo; nosotros también», decía ayer el técnico del Liverpool, que va a dar una calurosa bienvenida a Trent Alexander-Arnold. «No sé qué hará el público, pero a mí me alegra que vuelva, tengo muy buenos recuerdos de él».

El Real Madrid rindió este lunes homenaje a Diogo Jota y su hermano André. Xabi, Trent, Huijsen y Butragueño dejaron un ramo de flores en la fachada principal de Anfield.